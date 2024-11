Google Maps lance sa recherche par photo

Un UGC encore plus décisif.

Google Maps suit le pas des réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat pour proposer une nouvelle fonctionnalité : la recherche locale par photo. Ce carrousel d’images, alimenté par du contenu généré par les utilisateurs (UGC), permet de découvrir des lieux ou des produits en un coup d’œil.

Vous cherchez un barbecue coréen proche de votre emplacement ? Tapez votre recherche et sélectionnez une photo attrayante pour obtenir l’itinéraire vers la meilleure destination en quelques clics. Une expérience visuelle qui rend la recherche plus intuitive et immersive… et qui devrait bien raccourcir ces moments où vous recherchez urgemment le plan parfait.

Cette approche visuelle rappelle des outils comme Snapmap ou Insta Map, où les photos jouent un rôle central dans la découverte. Cette évolution reflète une stratégie claire : miser sur un Internet plus visuel et inspirationnel, où l’image prime sur le texte (salut Pinterest).

Pour les restaurants et acteurs du tourisme, cette nouveauté renforce l’importance des photos dans leur stratégie de visibilité. Pourtant, la majorité des images présentes sur Google Maps sont publiées par les utilisateurs, un point problématique pour les professionnels qui ne seront pas toujours mis en avant par ces contenus. Reste aux responsables d’enseignes et à leurs partenaires tech ou agences de trouver comment profiter au mieux de ce nouvelle fonctionnalité ! Partoo s’en réjouit déjà :

La fonctionnalité ne semble pas encore fonctionner avec tous les mots clés, mais cela ne saurait tarder.