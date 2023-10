L’IA de Google va-t-elle nous débarrasser des embouteillages ?

Un potentiel feu vert pour économiser quelques millions de tonnes de CO2.

Si attendre au feu rouge est souvent source de frustration pour les conducteurs, c’est aussi un facteur environnemental non négligeable. Une étude d’Inrix de 2022 a révélé que cette attente génère 28 millions de tonnes de CO2 annuellement, rien qu’aux États-Unis. Mais Google, armé de son adage « Don’t be evil » (que l’on croyait enterré à jamais), semble déterminé à changer la donne. Le G de GAFA s’attaque à cette problématique avec « Green Light », une initiative qui vise à optimiser la circulation urbaine grâce à l’intelligence artificielle.

Au cœur de cette ambition, Google Maps. Exploitant les données collectées par l’app mobile, notamment l’option « trafic » qui permet de repérer en temps réel les embouteillages et ralentissements, Google envisage une refonte de la synchronisation des feux de circulation. En se basant sur Android, présent sur trois milliards de téléphones, la firme souhaite alimenter une IA capable d’analyser les habitudes de circulation et d’ajuster en conséquence les feux tricolores. Résultat attendu : une diminution potentielle des arrêts aux feux rouges de 30 % et une baisse annoncée des émissions de gaz à effet de serre de 10 %.

Mais le projet ne s’arrête pas à la théorie. Google a déjà entamé des collaborations avec 12 villes pour 70 carrefours traversés par 30 millions de voitures chaque mois : Abu Dhabi, Bali, Bangalore, Budapest, Haïfa, Hambourg, Hyderabad, Jakarta, Kolkata, Manchester et Rio de Janeiro. Chaque ville ayant ses propres particularités et contraintes. Malgré ces défis, le caractère gratuit du projet et son faible coût d’implémentation rendent l’initiative attractive pour de nombreuses métropoles, certaines ayant déjà rejoint une liste d’attente mise en place par Google.