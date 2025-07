Google Discover résume l’actu avec l’IA, les médias s’inquiètent

Google vient de franchir un cap avec son fil Discover : des résumés d’articles générés par intelligence artificielle font leur apparition dans l’interface. Présentés parfois sous forme de listes à puces, ces encarts condensent plusieurs sources pour livrer une version synthétique de l’actualité. Une innovation technologique qui pourrait bien ne pas faire que des heureux.

Car Discover, surtout sur Android, est devenu ces dernières années un canal essentiel pour les sites d’info. Ce flux, accessible dès l’écran d’accueil, permettait aux éditeurs de capter un trafic précieux, alors même que les visites en provenance des réseaux sociaux et de la recherche classique déclinent. Voir Google résumer l’actualité directement dans son interface risque donc de réduire fortement les clics vers les articles originaux.

Premier écueil évident : il est question ici de sujets d’actualités, parfois sensibles, et parfois impossibles à comprendre sans tous les tenants et aboutissants… qui seraient présents dans un article, mais pas dans un résumé. Résultat : celui-ci se transforme en “voici la bonne opinion à avoir en en sachant le moins possible”. À l’ère des fakes news et des “IT’S MY OPINION”, ce n’est guère rassurant.

Autre sujet de crispation : l’opacité du fonctionnement de Discover, qui pousse déjà les médias à optimiser leurs contenus pour tenter de se faire une place dans le fil. L’arrivée de l’IA dans ce mix change encore les règles du jeu, sans concertation préalable.

Pour l’instant, la France semble en partie épargnée — comme elle l’est pour l’instant des « AI Overviews« dans Google Search. Mais la question n’est plus de savoir si ces résumés IA seront généralisés, mais quand. Et avec quel impact.

Les éditeurs, eux, redoutent une nouvelle chute de trafic. Une de plus.