Apple pense à remplacer Google par de l’IA générative dans Safari

Les requêtes Google ont baissé au mois d’avril selon un dirigeant d’Apple.

Lors du procès antitrust opposant le ministère américain de la Justice à Google, Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, a révélé que la firme de Cupertino envisageait d’intégrer des moteurs de recherche basés sur l’intelligence artificielle dans Safari. Une initiative qui pourrait remodeler le paysage de la recherche en ligne.

Pour la première fois en 22 ans de partenariat, Apple a observé au mois d’avril une baisse des recherches Google effectuées via Safari, un phénomène attribué à la montée en puissance de nouveaux outils basés sur l’IA, tels que ChatGPT ou Perplexity. Ces plateformes, capables de fournir des réponses plus conversationnelles et contextualisées, grignotent progressivement des parts de marché à Google, le moteur de recherche par défaut sur Safari.

Eddy Cue a confirmé qu’Apple testait des alternatives à Google dans Safari, sans intention immédiate de modifier le moteur en standard. La firme aurait entamé des discussions avec plusieurs acteurs de l’IA générative, notamment Perplexity, Anthropic, OpenAI ou encore… Google (pour Gemini), dans le but d’offrir plus de choix aux utilisateurs.

Actuellement, Google verse à Apple environ 20 milliards de dollars par an pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari, une position centrale dans le procès antitrust en cours. Mais cette alliance pourrait s’effriter à mesure que les modèles IA se généralisent.

Selon les documents du procès, Apple cherche à répondre à l’évolution des usages en intégrant des moteurs IA qui pourraient coexister avec Google dans Safari. Cette stratégie ne viserait pas à remplacer immédiatement le moteur par défaut, mais plutôt à diversifier l’expérience utilisateur et à renforcer la place d’Apple dans l’écosystème de la recherche.

L’entreprise californienne ne dispose pas, à ce jour, de son propre moteur de recherche basé sur l’IA. Mais en soutenant ou intégrant des partenaires IA tiers, Apple pourrait proposer une expérience enrichie, tout en réduisant sa dépendance à Google.

Ces essais s’inscrivent dans une dynamique plus large qui voit les moteurs de recherche traditionnels perdre de leur attrait face aux plateformes conversationnelles, en particulier auprès des jeunes générations. Si Apple pousse plus loin l’intégration de ces outils IA, cela pourrait fragiliser la position dominante de Google et redistribuer les cartes d’un marché historiquement verrouillé.