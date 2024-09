Ce qui s’est passé pour Google depuis un mois : un procès, une nouvelle concurrence, mais aussi de nouvelles offres

La routine à Mountain View.

C’est la rentrée, et qui dit rentrée dit : Déclick ! Le podcast présenté par Jérémy Lacoste ne s’arrête pas cette année, et la reprend d’ailleurs en force en traitant des news croustillantes de Google en août. Un procès au cours duquel la justice américaine a conclu que Google écrasait toute concurrence sur la recherche et verrouillait toute potentielle concurrence. Ce qui n’est pas du goût des autorités veillant à l’anti-trust.

1 – Suite du procès Google :

Le verdict est tombé : Google maintiendrait un monopole illégal en vertu de son contrat d’exclusivité avec Apple pour être le moteur de recherche par défaut. À la clé : 20 milliards de dollars par an.

Quelques réflexions :

Google est largement reconnu pour sa supériorité technologique en tant que moteur de recherche, alors pourquoi avoir besoin de payer Apple ?

Les utilisateurs d’Apple peuvent changer de moteur de recherche, mais ne le font pas. À croire que Google remporte tous les suffrages.

Un procès similaire contre Microsoft & Windows a eu lieu il y a 20 ans. Devinez la suite.

La vraie menace pour Google semble surtout venir du changement d’usage des jeunes générations qui utilisent les réseaux sociaux comme moteurs de recherche.

Plus structurant : un nouveau procès antitrust se profile en septembre, cette fois sur les activités publicitaires de Google, qui domine l’écosystème avec Google Ads, le réseau display et AdSense.

2 – Perplexity se lance dans le SEA :

C’est prévu pour Q4 2024 sur une quinzaine de verticales.

Avec 230 millions de requêtes par mois dans le monde, l’entreprise américaine va permettre aux annonceurs de se positionner sur des questions sponsorisées via des annonces textuelles ou vidéos.

La cible : des CSP+.

3 – Du neuf pour le Merchant Center :

D’abord avec une fuite de données qui a vu certains annonceurs avoir accès au flux produit d’autres annonceurs, avec marges & CPC.

Quid de la responsabilité de Google et d’un éventuel dédommagement ?

Ensuite, le déploiement du Google Merchant Center Next boosté à l’IA avec partage des tendances de recherches ; meilleur alignement sur le stock de marchandise et stratégie d’enchères avancées.

4 – La fin des smart campaigns :

Google a annoncé la suppression des Smart Campaigns, conçues pour aider les PME à lancer leurs premières campagnes publicitaires. La promesse : un set-up minimal et un pilotage 100% confié à Google.

C’est donc de l’histoire ancienne : les smart campaigns basculeront progressivement en Performance Max.

5 – YouTube, des updates à foison :

YouTube s’inspire de la télévision en lançant des formats Pause Ads, plus longs & resserrés. Objectif : augmenter de 50% le temps de visionnage ininterrompu.

En parallèle, il sera possible de recibler les audiences ayant regardé des créateurs spécifiques, parfait pour toucher des communautés de niche. La creator economy est en marche.