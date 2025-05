Google dévoile le nouveau design d’Android 16

Plus expressif et sur-mesure.

Quatre ans après le lancement du design system Material You pour son système d’exploitation mobile Android, Google pousse plus loin la personnalisation avec Material 3 Expressive.

Ce nouveau chapitre du design Android entend rendre chaque appareil encore plus unique et personnel, en introduisant de nouvelles options visuelles, des animations dynamiques et une meilleure intégration des informations utiles au quotidien.

Material 3 Expressive introduit des animations plus naturelles et légères, rendant les interactions du quotidien plus fluides. Balayer une notification déclenche une réponse subtile des autres, renforcée par un retour haptique. Ce souci du détail s’applique à tout l’OS : multitâche, volume, ou barre de notifications.

L’interface intègre désormais des effets de flou pour créer une impression de profondeur et maintenir la lisibilité des apps en arrière-plan. La dynamique visuelle s’étend aussi aux couleurs adaptatives, composants interactifs et typographies affirmées, offrant davantage de cohérence entre les choix de personnalisation et les applications Google telles que Gmail, Photos ou Fitbit.

Material 3 Expressive ne s’arrête pas à l’esthétique. Android gagne en praticité, notamment grâce à une refonte des paramètres rapides, désormais plus modulables. Le système facilite l’accès aux fonctions essentielles (lampe torche, mode Ne pas déranger) et met l’accent sur les notifications importantes avec une nouvelle fonctionnalité : Live Updates. Celle-ci permet de suivre en temps réel les informations clés, comme une livraison Uber Eats, sans quitter son écran d’accueil.

Sur Wear OS, Material 3 Expressive embrasse pleinement la forme circulaire des montres. L’interface adopte une logique fluide, avec des animations qui épousent la courbure de l’écran. Les éléments visuels tels que le pavé numérique ou les contrôles médias gagnent en réactivité et en accessibilité, grâce à des boutons étirables et à des transitions morphologiques.

Les thèmes de couleur dynamiques font aussi leur apparition sur les montres. Le choix d’un thème s’applique désormais à l’ensemble du système, créant une expérience cohérente et personnalisée. Les tuiles interactives offrent un accès rapide aux actions fréquentes comme envoyer un message ou démarrer un entraînement.

Enfin, Wear OS 6 promet jusqu’à 10 % d’autonomie supplémentaire, avec des optimisations côté performance et consommation énergétique.

Google annonce que Material 3 Expressive sera disponible d’abord sur les appareils Pixel, avant une diffusion plus large à l’ensemble des terminaux Android 16 et Wear OS 6, en partenariat avec les fabricants.