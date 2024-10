La publicité débarque dans les AI Overviews de Google

Google évite de se disrupter tout seul.

En ce beau mois d’octobre 2024, Google franchit une étape clé avec le lancement en phase test des AI Overviews Ads sur mobile aux États-Unis. Ce format permet aux annonceurs d’apparaître directement dans les aperçus générés par l’IA, une fonctionnalité issue de la Search Generative Experience (SGE). Avec cette nouvelle expérimentation, les publicités s’ajoutent à la suite des réponses IA, créant ainsi des opportunités pour les marques de se connecter avec les consommateurs au bon moment.

Les annonces sponsorisées apparaissent sous les réponses générées par l’intelligence artificielle, dans une interface qui rappelle les formats Shopping Ads. Que ce soit une requête commerciale (« meilleure chaussure pour randonnée ») ou une recherche plus informationnelle (« comment faire pousser des tomates en appartement ? »), l’IA propose des réponses adaptées, accompagnées d’annonces qui ont vocation à être tout aussi pertinentes.

Le marché ne cesse de s’interroger sur le déploiement massif de l’IA dans les résultats de recherche Google. Le géant de Mountain View ayant la technologie nécessaire (Gemini, entre autres), les petites doses d’IA insérées dans ses SERP tendraient à montrer que le défi est plus stratégique que technique. Des réponses complètes, générées par IA, viendraient-elles disrupter la sacro-sainte complémentarité entre liens organiques et liens payants qui a fait le succès populaire et financier de Google ? Ainsi, ce test de publicités au sein des AI Overviews, eux aussi en tests, montre que Google avance à pas de velours dans ce nouveau domaine où la concurrence commence à faire parler d’elle. Citons SearchGPT d’OpenAI ou Perplexity, dont les usages, encore confidentiels à l’échelle de Google, représentent quelques millions d’utilisateurs mensuels : 15M pour Perplexity et 180M pour ChatGPT, SearchGPT n’ayant pas encore de statistiques connues.

One more thing

À noter que Google a également profité de cette annonce pour présenter l’arrivée de publicités dans les recherches visuelles Google Lens. Ces dernières sont au nombre de 20 milliards par mois, dont 20 % liées au shopping. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver et acheter des produits en prenant une photo, transformant leur exploration en une expérience d’achat quasi instantanée.