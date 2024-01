Les articles générés par des IA sont-ils en train d’envahir Google Actualités ?

Au voleur ! Au voleur !

Internet a bouleversé le monde de l’information et de la communication. Avec des audiences de plus en plus en ligne, une information diffusée en continu et gratuitement (dans sa grande majorité), la bataille de l’attention est toujours plus féroce : il faut produire vite, et en masse. Certains médias s’embarrassent peu de qualité et privilégient donc la quantité pour émerger et faire cliquer. Dans cette bataille-là, Google News (Actualités en France) joue un rôle majeur, en ce qu’il est un canal d’audience prioritaire et indispensable pour tous les sites publiant du contenu chaud en ligne. Y être référencé représente un Graal pour de nombreux médias (qui aimeraient aussi être justement rémunérés pour cela, mais c’est une autre histoire). Son algorithme reste un mystère.

Avec la montée de l’IA, et plus particulièrement de son versant génératif, cette bataille se corse davantage : il est dorénavant plus facile et rapide de produire des contenus de faible qualité, et ce de façon automatisée. Mais aussi “d’aspirer” les informations produites par d’autres.

Google Actualités – le service de Google indexant automatiquement les articles de presse – semble assez permissif avec ce type de sites et de contenus, alors que la plateforme est censée filtrer et n’intégrer que des sources fiables. L’enquête réalisée par 404 Media montre cependant le contraire. À plusieurs reprises, captures d’écran à l’appui, Google News a octroyé trafic et visibilité à des sites ne faisant que paraphraser des articles produits par d’autres médias, mais surtout… par des humains. Une profitable visibilité qui se fait au détriment de médias qui investissent réellement dans leurs contenus (enquêtes, déplacements sur le terrain, interviews, sources confidentielles…)

Le risque que des fausses informations se propagent est aussi à prendre en compte, l’intelligence artificielle ne “fact-checkant” a priori rien du tout, elle peut concourir à une perte de crédibilité globale envers les médias.

Interrogé, Google reste droit dans ses bottes en affirmant se concentrer sur la qualité du contenu et non de la manière dont il a été créé (IA ou pas). Pourtant, les contenus générés automatiquement sont considérés comme des spams et la firme dit privilégier “l’expertise” et la “fiabilité”. Google semble tout de même avoir pris des mesures puisque les sites incriminés dans l’enquête ne sont plus indexés. Jusqu’à ce que d’autres sites apparaissent et remettent une pièce dans la machine. Peut-on imaginer, demain, un Google Actualités 100% IA ? Cela ne ferait pas les affaires de la presse en ligne, déjà bien en crise avec des revenus publicitaires en chute libre (et accaparés par le duopole Meta/Google), mais pourrait faire celles de Google, qui n’aurait plus de négociations âpres à mener avec cette dernière. Seuls les internautes seraient alors faiseurs de rois.