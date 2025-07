Cheetos et Netflix invoquent La Chose pour une campagne virale

Une main qui laisse sa trace.

Cheetos s’associe à Netflix pour lancer une campagne décalée autour du retour de la série Wednesday, dont la deuxième saison débutera en août 2025. L’annonceur confie à l’agence Goodby Silverstein & Partners la création de cette opération qui se déploie depuis le 22 juillet à New York, via des activations extérieures et sur les réseaux sociaux. Le personnage central n’est autre que Thing, la célèbre main désincarnée de la famille Addams, qui devient ainsi le nouveau porte-parole… ou plutôt porte-main de la marque. Cette collaboration vise aussi à promouvoir une édition limitée du produit : les Cheetos Flamin’ Hot Fiery Skulls, au packaging inspiré par la série.

La campagne joue habilement sur l’image emblématique de Cheetos, notamment cette fameuse poudre orange surnommée « cheetle », qui colore les doigts des consommateurs. Thing, en véritable agent de chaos, s’échappe d’un panneau LED à Times Square pour semer sa marque un peu partout dans Manhattan. On le voit laisser des traces sur des taxis, kiosques à journaux, panneaux publicitaires concurrents comme ceux de Gatorade ou Spotify, ainsi que sur un modèle de la Statue de la Liberté, donnant à cette campagne une dimension ludique et virale.

Le choix de Thing s’inscrit dans la continuité des campagnes Cheetos axées sur la main, renforçant l’identité visuelle autour de la poudre orange. La série Wednesday, phénomène Netflix, sert ici de relais pour faire rayonner la marque auprès d’un public jeune et connecté. Le lancement simultané du nouveau goût, Flamin’ Hot Fiery Skulls, offre une porte d’entrée gustative complémentaire à l’expérience publicitaire.

Ainsi, Cheetos exploite à la fois le contenu culturel et la dimension sensorielle du produit dans un dispositif mêlant social media, publicité extérieure et édition limitée. La campagne témoigne d’une stratégie qui mêle habilement humour, pop culture et expérimentation marketing, tout en s’inscrivant dans un contexte localisé à New York, cœur de l’opération physique et virale.

En France, Netflix s’est associé avec la Ville de Paris pour promouvoir la nouvelle saison de Mercredi. Mercredi Adams a pris ses quartiers à Paris Plage sur la promenade Edouard Glissant (de bons augures) dans le VIIe arrondissement.