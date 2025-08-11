[Màj] Mercredi Addams privatise Paris Plages et Jenna Ortega sert des glaces à ses fans

Par Myléna T. le 11/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Soleil noir sur la Seine.

À partir du 1er août 2025, Netflix transforme la Promenade Édouard Glissant (Paris VIIe) en club de plage d’un autre genre. En partenariat avec la Ville de Paris, le géant du streaming lance « La Plage de Mercredi », une installation événementielle pour accompagner la sortie de la première partie de la saison 2 de Mercredi, prévue le 6 août. 

Conçu comme une extension grandeur nature de l’univers imaginé par Tim Burton, le lieu propose diverses activités estivales revues à l’image de la famille Addams : transats, sport de plage et animations visuelles, le tout dans un décor volontairement décalé. L’expérience, gratuite et ouverte à tous jusqu’au 31 août, se veut immersive et fidèle à l’humour noir du programme. L’accès est libre et pensé pour tous les publics, y compris les enfants, avec un espace adapté.

Avec ce dispositif, Netflix poursuit sa stratégie de promotion immersive autour de ses licences fortes, en misant sur l’activation terrain pour prolonger la narration hors écran. Le contraste entre l’atmosphère sombre de Mercredi et le contexte festif de Paris Plages sert ici un objectif clair : marquer les esprits en plein cœur de l’été, sur un site fréquenté et symbolique.

La scénographie reprend les codes visuels de la série sans chercher à les édulcorer : mobilier noir, photobooth inspiré de l’Académie Nevermore, séances d’activités atypiques… Même les temps forts du mois s’éloignent des standards estivaux, entre concert de violoncelle, bingo drag ou séance d’acupression.

Avec cette installation, Netflix ne se contente pas d’occuper le terrain : le géant du streaming l’habille aux couleurs d’une série devenue emblématique. Pensée comme un prolongement physique de l’univers de Mercredi, cette prise de parole s’inscrit dans une logique d’image autant que de visibilité. La plateforme s’offre ici une présence urbaine remarquée, entre clin d’œil aux fans et invitation à la curiosité pour les passants. 

Màj du 11 août 2025 : une soirée et des millions de vues

Vous êtes-vous déjà rendus sur la plage privée de mercredi à Paris ? Si oui, peut-être aurez-vous vu Tim Burton ou Jenna Ortega. Oui, le réalisateur iconique et l’actrice inoubliables ont eux-mêmes inauguré cette ouverture. Et quelques chanceux se sont même vus servir une glace par Mercredi en personne… ou plutôt, une Jenna in character. Résultat, les vidéos qu’une fan, @gracebngg, a partagées sur TikTok ont récolté près de 80 millions de vues. Un parfait exemple de earn média bien orchestré.

@gracebngg

POV: JENNA ORTEGA LICKED MY ICE CREAM… WHAT AM I SUPPOSED TO DO NOW? #jennaortega #wednesday #saison2 @NetflixFR

♬ son original – gracebngg
@gracebngg

POV: JENNA ORTEGA'S DARKNESS IS SO REAL, EVEN HER BODYGUARD GETS SCARED BY THE SMALLEST GESTURE #jennaortega #wednesday #saison2 #netflix

♬ son original – gracebngg
@gracebngg

POV: Jenna Ortega serves you ice cream and you pretend this is normal. #jennaortega #wednesday #saison2 @NetflixFR

♬ son original – gracebngg

