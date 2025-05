Tony Hale se prend pour Dieu dans cette publicité pour Autodesk

« Que tout soit possible ».

Autodesk, géant du logiciel connu pour ses solutions pour les architectes, designers, ingénieurs ou artistes 3D (AutoCAD, 3ds MAx, Maya…), dévoile une campagne aux airs de Super Bowl en avance, portée par Giant Spoon, sa nouvelle agence de référence. Intitulée Let There Be Anything, l’initiative met en scène un Dieu bienveillant et admiratif devant les créations humaines rendues possibles grâce aux “softwares” Autodesk. Rien que cela.

Le film principal, diffusé aux États-Unis lors du second tour des NBA Playoffs, met en vedette Tony Hale (Veep, Arrested Development) dans le rôle de Dieu. Drapé dans une toge immaculée et accompagné de deux anges aux blazers blancs et lunettes de soleil, il entame une conférence de presse pour saluer l’inventivité des mortels : « Au commencement, j’ai créé le ciel et la terre. Mais vous êtes devenus plutôt bons pour créer vous aussi. »

De gratte-ciels vertigineux en effets spéciaux hollywoodiens, en passant par une séance de SoulCycle, Dieu découvre avec enthousiasme les merveilles contemporaines. Et conclut avec fierté : « Avec Autodesk, vous pouvez tout créer. Ce qui veut dire que moi, je peux tout apprécier. »

Réalisée par Jody Hill (via la maison de production Caviar), cette campagne vise aussi à faire évoluer la perception de la marque, souvent réduite à AutoCAD, alors que son portefeuille compte pas moins de 185 produits dédiés aux secteurs de la conception et de la fabrication.

Deux formats plus courts compléteront le spot principal. Dieu y profitera de son temps libre pour voyager ou jouer au basket, désormais délesté de ses responsabilités créatrices grâce aux utilisateurs d’Autodesk.

Un ton décalé qui pourrait faire grincer quelques dents… mais l’interprétation volontairement caricaturale de Tony Hale pourrait bien désamorcer les objections les plus puritaines.