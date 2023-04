L’IA rajeunit nos dirigeants pour sauver la planète

Histoire d’en remettre une couche.

Fridays for Future, le mouvement mondial de grève pour le climat dirigé par des jeunes et fondé par la militante écologiste Greta Thunberg, a lancé une nouvelle campagne mondiale, “La Terre n’est pas un jouet” – #EarthIsNoToy – à l’occasion de la Journée de la Terre 2023. Benjamin Benichou, un entrepreneur basé à Los Angeles, a eu la brillante idée de rajeunir nos dirigeants grâce à l’IA générative, à travers des prints plus vrais que nature. Quelle Bonney idée !

Cette campagne globale, aux faux airs de “Benjamin Button” et “Baby Boss”, vise à sensibiliser les dirigeants du G20 à la crise climatique en les représentant en bambins braillards jouant avec la planète. Si cela peut prêter à sourire, elle exhorte en réalité ces dirigeants à prendre des mesures concrètes pour protéger l’environnement, un mois après la publication du 6e rapport de synthèse du GIEC. Parmi la flopée de petits chefs en col blanc représentés, nous retrouvons évidemment des figures phares telles que Joe Biden, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyer ou encore Narendra Modi.

En diffusant ces images quasi photoréalistes, Fridays for Future souhaite rappeler aux dirigeants qu’ils ont tous été des enfants autrefois, et ainsi les encourager à travailler pour un avenir durable pour les générations futures. Une campagne print qui résonne comme un appel urgent à l’action, alors que les effets du changement climatique deviennent de plus en plus manifestes et dévastateurs. Qui plus est, vous pouvez également retrouver cette campagne sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de l’association.