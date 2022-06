Frichti et yugnat999 lancent du… papier toilette

Des memes poop culture.

Bon, le papier toilette n’est peut-être pas l’objet le plus glamour, mais certaines marques ont déjà réussi à le détourner de sorte à le rendre plus attendrissant. Amazon vend par exemple du papier toilette avec le jeu des dix différences, YWCTing avec la tête de Donald Trump ou encore Schöntex eK qui en vend sous forme de mètre ruban.

Cette fois-ci, c’est Frichti qui s’y colle – enfin, s’y frotte. La startup de “repas et courses à domicile” a voulu à son tour réinventer cet objet sexy et indispensable en collaborant avec… YUGNAT999 – le roi des memes sur Instagram, si ce n’est le plus populaire. À l’occasion de cette collaboration pour le moins inattendue, Frichti a donné carte blanche au créateur de contenus pour la confection de rouleaux de papier toilette double épaisseur – quand même – aux motifs… memes.

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, cette édition est limitée – et accessible exclusivement sur Frichti (2,90€). Ces rouleaux sauront parfaire vos toilettes en les rendant iconiques par ses memes issus de l’actualité mais aussi de la po(o)p culture.