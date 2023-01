Consommation locale : la France divisée en 31 “régions” par la Fondation Jean Jaurès

L’Hexagone en voit vraiment de toutes les couleurs.

Si la France, toujours en quête de sa souveraineté alimentaire, découpait son territoire selon des bassins de consommation locale, à quoi ressemblerait-elle ? Face à la standardisation industrielle et la hausse des prix de l’alimentation, l’institut panéliste IRI International a livré des données stupéfiantes à la nouvelle étude de la Fondation Jean Jaurès sur le potentiel du “consommer local”.

Entre l’augmentation du prix des matières premières agricoles dû au conflit ukrainien et la (trop grande) dépendance de la production française à l’égard de l’offre chinoise – mise en lumière par la récente crise sanitaire – on peut dire que le “made in France” revient en force.

La Fondation Jean Jaurès défend, à travers sa dernière enquête, “l’appétence préexistante des Français” pour l’alimentation locale. À travers, notamment, une série de cartographies de l’Hexagone, l’objectif était “de créer un découpage de la France placé sous le prisme des particularités alimentaires et ainsi donner une réalité géographique à la consommation locale”. On vous laisse seul juge de leur découverte, l’étude “La consommation de produits locaux : de l’héritage à la richesse productive” est disponible sur le site de la fondation.