Ce telco met au défi la Gen Z de se passer d’écran

Un opérateur qui ne veut pas opérer ?

Nous initions un nouveau rendez-vous avec Focalys, laboratoire spécialisé dans l’analyse de campagnes innovantes dans le monde. Chaque semaine, Focalys sélectionnera et décryptera une opération surprenante qui casse les codes, mêlant créativité et brand utility.

Pour ce second opus, la Gen Z flamande doit se déconnecter pour gagner gros.

L’idée

Pour prouver aux jeunes belges que la vie est belle sans écran, l’opérateur télécom Proximus leur propose de participer en septembre 2025 à une drôle d’expérience. Ils doivent ainsi relever un défi : survivre sans connexion Internet durant tout un après-midi…

La mécanique

La marque a lancé une campagne sur ses réseaux proposant aux jeunes de s’inscrire sur Proximus.be pour participer à un défi. Le 24 septembre, ils devaient mettre leurs smartphones hors ligne (mode avion activé et Wifi désactivé) et survivre à cette déconnexion de 13h à 17h. Durant ce laps de temps, l’opérateur enverra un message test : ceux qui le recevront seront éliminés tandis que ceux restant injoignables pendant les quatre heures d’affilée seront déclarés vainqueurs. Ils devront ensuite partager de manière créative ce qu’ils ont fait lorsqu’ils étaient hors ligne et ce qu’ils ont ressenti. À la clé : des billets pour aller au cinéma, visiter des parcs d’attractions ou assister à un match de foot des Diables Rouges.

L’avis de Focalys

La démarche est astucieuse car la marque choisit ici de miser sur un challenge excitant (et non plus un discours culpabilisant) pour sensibiliser les 15-25 ans. De quoi générer de la viralité, d’autant plus que l’initiative est basée sur les capacités de résistance des participants (buzz garanti !). De plus, l’opération donne aux jeunes un aperçu réel de ce pourrait être une vraie vie sans écran et des loisirs sympas dont ils pourraient profiter plus souvent. De quoi les pousser à renouveler l’expérience…

Pour aller plus loin