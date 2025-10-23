Ce parfum se paie… avec votre temps (par Focalys)

10 minutes bien investies.

Nous initions un nouveau rendez-vous avec Focalys, laboratoire spécialisé dans l’analyse de campagnes innovantes dans le monde. Chaque semaine, Focalys sélectionnera et décryptera une opération surprenante qui casse les codes, mêlant créativité et brand utility.

Pour ce premier opus, cap sur la forêt suédoise pour découvrir une nouvelle façon de vivre la parfumerie.

L’idée

En Suède, la marque de parfum Koyia a proposé en septembre 2025 une expérience de « slow shopping » insolite. Soit une boutique perdue au cœur d’une forêt, dans laquelle les visiteurs pouvaient payer leurs produits en donnant un peu de leur temps…

La mécanique

Le 3 septembre 2025, Koyia a installé un magasin à ciel ouvert dans une clairière isolée dans les bois du Småland. Pour obtenir un parfum, les clients devaient régler non pas 599 SEK, mais avec 599 secondes de leur temps (soit près de 10 minutes, la durée pour commencer à ressentir les bienfaits de la nature). Ouvert 24h/24 et 7j/7, cet espace sans caisse ni personnel offrait une architecture brute et organique invitant à la contemplation. Des coordonnées GPS diffusées sur les réseaux de la marque permettaient de trouver le lieu. Et pour ceux qui souhaitaient prolonger l’expérience, une cabane dans les arbres appelée Tallkotten était disponible sur Airbnb afin de passer la nuit dans la forêt.

L’avis de Focalys

Alors que les marques misent pour la plupart sur la rapidité (achat express en un clic), Koyia offre ici un luxe rare, le ralentissement. L’initiative permet avant tout aux clients de décompresser en pleine nature (les conifères ont pour bienfait de réduire le stress, d’améliorer l’humeur et de redonner de la vitalité). Et les visiteurs sont motivés puisqu’ils ont déjà fait l’effort de se déplacer dans cet endroit éloigné de tout. Typiquement, le genre d’expérience dont les consommateurs d’aujourd’hui sont friands…

Pour aller plus loin