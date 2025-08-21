Le cri de la FFR pour la Coupe du Monde de Rugby Féminin : Soyons Bleues

Il est l’heure de vibrer.

À 24 h du coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby Féminin (22 août – 27 septembre), la Fédération Française de Rugby dévoile avec l’agence EAST une campagne nationale intitulée “Soyons Bleues”. L’objectif : mobiliser le grand public autour du XV de France féminin et encourager la pratique de ce sport.

Pensée comme une campagne lifestyle, mais ancrée dans les codes du rugby (terrain, esprit d’équipe, collectif), l’initiative met en avant trois figures emblématiques de l’équipe de France – Manaé Feleu, Marine Ménager et Pauline Bourdon-Sansus – entourées de supporters de tous âges. Une manière d’illustrer qu’une version moderne, féminine et inspirante de ce sport existe bel et bien.

La campagne est déployée depuis le 20 août, en presse, en affichage et sur les réseaux sociaux, et sera relayée en télévision à l’occasion du premier match des Bleues diffusé en prime time sur TF1.

Ariane Van Ghelue, vice-présidente en charge du haut niveau féminin à la FFR, explique dans un communiqué : « Une campagne à l’image du rugby féminin d’aujourd’hui : en pleine évolution ! Les matchs gagnent en visibilité, les audiences sont au rendez-vous, l’affluence dans les stades augmente, et le nombre de licenciées ne cesse de croître : + 85% en seulement quatre saisons. Avec 52 000 licenciées aujourd’hui et un objectif de 100 000 d’ici 2033, rien de tel qu’une Coupe du Monde pour accélérer cette dynamique, faire rayonner le rugby féminin et rassembler autour d’un grand moment de sport et de fête. Alors, tous derrière les Bleues le 23 août pour leur premier match en prime time sur TF1, puis les 31 août et 7 septembre sur France Télévisions pour leurs deux derniers matchs de poule ! »

Au-delà de l’événement sportif, la FFR veut faire de cette campagne un levier culturel : “Avec « Soyons bleues », plus qu’un simple slogan, c’est un appel pour que cette Coupe du Monde soit une fête, un défi, une célébration. Celle du rugby, celle des femmes, celle du collectif.”, souligne Florian Grill, président de la Fédération.