Kolsquare dévoile les marques de sport les plus influentes sur Instagram 

Gymshark, Prozis, PSG et NBA en tête.

La solution tech européene de marketing d’influence, Kolsquare, publie son classement 2025 des marques de sport les plus performantes sur Instagram. Basée sur l’analyse de plus de 2,4 millions de contenus issus de plus de 431 000 créateurs, cette étude couvre la période d’avril 2024 à avril 2025 et s’appuie sur l’Earned Media Value (EMV), indicateur clé mesurant la valeur générée par les contenus d’influence.

Première tendance révélée par l’étude : la richesse et la diversité du paysage sportif français. Contrairement à d’autres pays dominés par une discipline unique, la scène française excelle dans plusieurs sports. La Fédération Française de Rugby se distingue avec 24,3 M€ d’EMV et un taux d’engagement record de 20,4 %, occupant la 3e place derrière le PSG et le Real Madrid. La Fédération Française de Natation progresse également, portée par les performances de Léon Marchand, atteignant la 4e place du classement.

Ensuite, Kolsquare souligne que l’impact prime sur le volume. La NBA domine les événements sportifs avec 21,4 M€ d’EMV générés par seulement 437 influenceurs, démontrant l’efficacité d’une stratégie sélective et qualitative. À l’inverse, Roland-Garros mobilise trois fois plus de créateurs pour un EMV trois fois inférieur (8,5 M€), confirmant qu’une approche massive n’est pas forcément synonyme de performance.

La troisième tendance met en lumière l’importance du ciblage et de l’ancrage pour la performance. Gymshark s’impose ainsi en leader de l’activewear avec 40,8 M€ d’EMV générés par moins de 1 000 influenceurs, devant Adidas (36,6 M€) et Nike (26,5 M€). En nutrition sportive, Prozis affiche une stratégie massive avec près de 70 M€ d’EMV, tandis que MyProtein privilégie une approche plus ciblée, concentrée autour de son compte français, avec 16,9 M€ d’EMV.

Enfin, dans le secteur des applications fitness, Train Eat Sweat domine en valeur média, mais Strava fait mieux en termes d’engagement, avec une hausse de 40 % par rapport à ses concurrents, mettant en avant la force de sa communauté connectée. Quentin Bordage, fondateur et CEO de Kolsquare, résume : « Ce classement démontre que l’influence dans le sport ne se joue pas uniquement sur la visibilité, mais sur la capacité à créer des activations cohérentes, authentiques et engageantes. »

Sur le plan européen, la Ligue des Champions confirme son statut d’événement sportif le plus influent d’Europe sur Instagram en 2025, avec un EMV impressionnant de 100,7 M€, généré par près de 10 000 contenus pour un taux d’engagement notable de 9,37 %. À l’échelle continentale, le Real Madrid conserve sa place de leader en tant qu’organisation sportive la plus influente, avec 164,8 M€ d’EMV et un taux d’engagement record de 12 %, devant le FC Barcelone et l’équipe d’Angleterre. Gymshark domine également l’activewear en Europe avec 134 M€ d’EMV, loin devant Nike et Adidas. À noter que le PSG, bien que fort en France, se classe cinquième en Europe, soulignant les écarts d’influence et les approches distinctes entre le marché français et le reste de l’Europe.