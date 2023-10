RSE : « La transition écologique est une transition économique »

Un peu plus près chaque jour du business model des entreprises.

Avec Les Experts RSE, la Réclame vous propose un rendez-vous de décryptage et d’analyse sur un sujet ô combien d’actualité, mais non moins complexe et vaste dans les domaines et enjeux qu’il recouvre. Nous souhaitons donner la parole à des experts hors communication pour donner aux agences et aux marques des clés essentielles pour avancer.

Pionnier de la labellisation bio alimentaire, avant de se diversifier dans la cosmétique et le textile, Ecocert certifie et accompagne les entreprises vers leur transition écologique… et économique. La parole à Guillaume Rotrou, directeur de la division conseil et formation RSE et Développement Durable du groupe, dans ce nouveau volet.

Pouvez-vous nous présenter brièvement le Groupe Écocert ?

Ecocert est le pionnier de la certification des produits alimentaires (cosmétiques et textiles depuis) biologiques. Le groupe a été fondé il y a 30 ans par William Vidal (président du groupe) et réunit 2 000 personnes dans 28 pays. Notre métier est d’auditer, certifier tout ce qui permet d’avoir des systèmes de production plus responsables. Et donc de proposer aux consommateurs, industriels et même exploitations agricoles, des labels produits reconnaissables pour leurs pratiques responsables .

Ecocert a également créé un pôle d’activités de consulting et de formation (Expert Consulting) réuni depuis trois ans avec deux nouvelles entités intégrées :

– Des enjeux et des Hommes : cabinet leader des stratégies et formations RSE au service de la transformation des entreprises ;

– Transition développement durable : agence spécialisée dans le développement durable et l’ingénierie au service des systèmes de production plus responsables (sourcing, approvisionnement responsable, transition écologique des territoires et amélioration des systèmes de production alimentaire et agricole).

L’objectif avec cette entité de conseil et de formation est d’adresser l’ensemble des sujets de la transition écologique et sociale au service de la transformation des ETI, grands groupes et des territoires.

Quels sont les principaux enjeux actuels de la RSE pour les entreprises, et comment Ecocert les accompagne-t-il ?

G.R. : Nous avons un enjeu permanent : l’acculturation des équipes dirigeantes à la RSE. Le sujet est de plus en plus complexe, et a mis presque 20 ans à attendre les conseils d’administration. Même si tous les conseils d’administration ou Comex n’ont pas été atteints de manière stratégique. L’enjeu est de faire descendre la RSE dans les métiers et les systèmes de production.

J’aime à dire que l’enjeu est d’agir pour réussir à provoquer de nouveaux modèles de pensée et de nouveaux modèles d’affaires. De plus, le sujet gagne en technicité, par le carbone, la biodiversité, les besoins en eau, etc., ce qui oblige les entreprises à s’intéresser de plus près au sujet. Nous devons réussir à croiser pour dénouer les nœuds de la transition écologique. Soit pour préserver son activité, soit pour lui donner un avenir plus durable ou plus responsable.

La RSE se rapproche de plus en plus du business models des entreprises et c’est ce qui la rend passionnante et indispensable. On ne peut plus accomplir la transition écologique sans intégrer un volet social. De nouvelles problématiques interviennent, que ce soit avec l’intelligence artificielle ou la quête de sens des collaborateurs. Ils sont importants à intégrer puisqu’ils peuvent constituer une menace pour certains métiers, de l’injustice, mais aussi de nouvelles opportunités. Idem pour tout ce qui entoure les modèles régénératifs, ou contributifs si on est moins ambitieux. Le volet social de la RSE, c’est être capable de passer d’une organisation très pyramidale à une organisation un peu plus ouverte. On peut plus accomplir cette transition en restant dans un écosystème fermé : il faut la faire exister socialement et socialement pour réussir une transition qu’on ne peut pas faire tout seul.

Toutes les entreprises ont-elles vocation à intégrer la RSE dans leur business model ?

G.R. : 100 % des entreprises. Après, en fonction de la culture de l’entreprise et de ses convictions, on peut l’appeler comme on veut, développement durable, RSE ou transition économique. La sémantique fait beaucoup débats, peut-être trop. À l’époque du digital, il fallait transformer son modèle économique pour digitaliser, désormais, il faut transformer son modèle économique pour rendre son modèle soutenable par rapport aux limites planétaires.

Aucune entreprise n’est à l’abri puisque 100 % des entreprises ont besoin des ressources de la nature, et produisent des externalités négatives en termes d’impact. Elles ont aussi un rôle social ou sociétal à jouer, auquel cas, elles peuvent s’inquiéter sur leur devenir.

Autre aspect intéressant, ces entreprises sont interdépendantes entre elles : elles agissent au niveau des collectivités, des territoires et sont fournisseurs l’une de l’autre. Elles ont intérêt à défendre des intérêts communs. Il y a aussi des coalitions d’acteurs pour rendre certaines ressources ou commodité responsables. C’est en se regroupant en tant que société qu’on arrive à parvenir à des résultats quand on ne peut pas financer seul sa transition.

Pouvez-vous nous donner des exemples de succès ou de bonnes pratiques en matière de RSE qui vous ont interpellé récemment. Que ce soit avec des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé ou non.

G.R. : Il est toujours délicat de citer des bonnes pratiques RSE isolées, car il est urgent de désiloter la manière dont on évalue les pratiques RSE des entreprises et dont on mesure leur impact. C’est lorsque la stratégie RSE impacte et infuse le business model et la gouvernance des entreprises qu’elle devient efficace. L’important est d’être en capacité d’interroger le sens de son modèle d’affaire, les risques écologiques et sociaux auquel il est exposé et de conduire une transformation opérationnelle et culturelle adaptée aux nouveaux enjeux. Cela se fait au niveau de son entreprise, mais aussi en embarquant les acteurs de sa filière et de sa chaine de valeur dans une nouvelle dynamique économique collective de financement et de coopération. Il faut du courage, de l’écoute et du leadership pour accomplir ces transformations qui sont parfois en opposition avec le contrat initial et les intérêts court termes de certaines de ses parties prenantes.

Quel conseil clé donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent s’engager sérieusement ?

G.R. : Il y a pas une méthode clé pour toutes les entreprises, cela dépend de son profil culturel, son business model, son modèle d’activité ou son secteur. Pour un dirigeant, le conseil serait de définir ce qui constitue aujourd’hui les ressources essentielles pour accomplir son activité. Si ce sont des ressources humaines, comment améliorer leurs conditions ? Si ce sont des ressources naturelles, que se passerait-il si l’entreprise n’y avait plus accès ? Ensuite, l’autre question, c’est évidemment la fameuse raison d’être, mais posée au prisme de l’utilité sociétale de l’entreprise.

On peut se poser la question de façon philosophique en tant qu’entrepreneur, soit parce qu’on a d’office l’envie de faire perdurer sa société dans un modèle durable. Soit de manière plus “financière”, en se demandant si dans dix ou 20 ans, les investisseurs croiront toujours en ce modèle, ou n’ai-je pas, au contraire, dérisquer ces questions d’approvisionnement, de ressources ?

Il n’y a pas une manière de s’engager, du moment qu’on arrive à la transformation, et à l’impact.

Dans un récent post sur LinkedIn, vous êtes revenu sur le film d’Apple, où l’entreprise présente à Mère Nature son projet de neutralité carbone prévu pour 2030. Si vous dites qu’il “provoque une stupéfaction certaine tant il met en scène avec talent tous les poncifs du greenwashing”, vous nuancez votre propos car il présente “quelques marqueurs positifs dans le changement culturel associé à ce récit de transition écologique hollywoodien”. Finalement, il est préférable qu’une telle entreprise s’empare publiquement de ces sujets et les rendent “sexy” quitte à embellir son portrait plutôt que ne pas communiquer du tout ?

G.R. : Aujourd’hui, la question du greenwashing est quelque chose d’acquis, dans le sens où des spécialistes, comme les influenceurs, s’en sont emparés et le dénonce. C’est même très risqué de s’y adonner.

Ce qui est intéressant, c’est le changement de références culturelles que ces communications permettent de faire progresser. Le film d’Apple réunit tous les poncifs du greenwashing si on le regarde avec un œil occidental et acculturé à la RSE. En revanche, avec un œil américain, et c’est très important, c’est un grand progrès de références culturelles et de récits, de mettre la RSE au centre d’une communication d’une marque qui ne l’a jamais fait. Apple est une marque qui parlait de design, une love brand qui n’a jamais intégré la nécessaire transition écologique à ce niveau-là dans son récit de marque. Là, le CEO est présent, tout comme Mère Nature est représentée dans le Comex, donc la RSE.

La contrepartie, ce sont les exagérations. Soit on décide de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais ce qui importe, c’est de changer de système de référence. Jusqu’ici, dans la culture américaine, tout ce qui touchait au sociétal ou environnemental était du domaine de la philanthropie ou de l’associatif, les entreprises étant là pour faire du profit.

En stratégie de communication, il est intéressant de savoir décrypter les signaux faibles derrière ce genre de communication, car ce sont, quelque part, des engagements pris par les marques à progresser.

La communication autour de la RSE est-elle importante, et si oui, comment les entreprises doivent-elles la gérer de manière authentique et efficace ?

G.R. : Il faut pouvoir communiquer avec transparence, mais cela ne veut pas dire d’aller chercher quelques chiffres pour prouver des actions. Le nouveau récit qui intéresse vraiment les consommateurs, et même la société en général, c’est le récit de transformation avec ses succès et ses échecs. Aujourd’hui, nous sommes tous assez matures pour savoir qu’il y a une tension très forte et que la transition écologique affronte un modèle économique qui n’est pas tourné vers cette transition. Les marques et les entreprises doivent raconter à quel point elles investissent et les difficultés qu’elles rencontrent.

C’est ce que fait Veja sur son site avec sa rubrique “Limites” dans laquelle la marque explique ce qu’elle a réussi à faire ou non : “Nos semelles ne sont pas 100 % en caoutchouc, car elles ne sont pas encore assez solides et nous avons des retours clients”. Mais c’est mieux que du 100% plastique. Ou, “nous n’avons pas réussi à trouver des financements 100% verts, car cela n’existe pas”, etc.

C’est ça que les marques devraient raconter et qui va embarquer les gens.

Quels sont les défis majeurs que les entreprises rencontrent lorsqu’elles cherchent à mettre en œuvre des initiatives de développement durable ?

G.R. : Un défi financier de poser la rentabilité à court terme et à long terme. Un actionnaire qui investit dans une entreprise avec ses économies ou son patrimoine pour avoir des dividendes, donc un rendement à court terme, aura du mal à entendre que ses dividendes vont être moindres pour pouvoir investir dans la transition écologique.

Ensuite, il y a des business model très dépendants des ressources naturelles et qui génèrent des impacts négatifs (des externalités négatives) qu’il est difficile de faire shifter d’un coup. Pour des raisons sociales, lorsqu’il y a des milliers d’employés concernés, pour des raisons économiques, etc. On ne peut pas appliquer la radicalité du changement de manière brutale, on doit composer. Parfois, les moyens économiques ne sont simplement pas les mêmes : malgré les bonnes volontés, investir dans une nouvelle manière de faire coûterait beaucoup plus cher au consommateur et à l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il se crée des coalitions d’acteurs, même concurrents, pour tenter de regrouper des enjeux écologiques leur permettant d’agir, comme prendre des sources d’approvisionnement plus responsables, investir dans des filières de recyclage ou financer des projets de collectivités territoriales.

S’il y a des contradictions économiques et financières, le principal frein reste culturel. Le système culturel occidental est basé sur un modèle productiviste et hiérarchique assez traditionnel, où le système de références de pensée équivaut à, plus je produis de choses, plus je génère de chiffre d’affaires et de croissance chaque année, plus je suis jugé comme un modèle de réussite.

Est-ce qu’il peut changer ?

G.R. : Le système de référence est la performance économique, il est donc important d’inclure une notion de multicapital, c’est-à-dire d’intégrer dans la mesure performance d’une entreprise, la partie sociale, autrement dit humaine – est-ce que j’ai une performance de turn over ? Est-ce que mes employés sont satisfaits ? – puis environnementale et financière ? La finance domine majoritairement, c’est tout l’enjeu de voir comment on pourrait réévaluer à la performance une entreprise au prisme de ces trois aspects. Ce sont des choses très pragmatiques, que tous les dirigeants doivent appréhender. On l’a vu pendant le Covid avec les tensions sur les approvisionnements et les matières premières, aujourd’hui avec les tensions sur le dérèglement climatique, ça provoque des guerres, etc. C’est l’effet papillon : un dérèglement climatique provoqué par un système trop extractif peut provoquer des mouvements sociaux au niveau des déplacements de populations qui vont complètement grever un business model ou un marché.

De façon assez réaliste, la transition écologique est une transition économique.

Comment mesurez-vous l’impact des initiatives de RSE au sein des organisations que vous accompagnez ?

G.R. : C’est tout le sujet. Soit la mesure se fait de manière assez technique avec les grands systèmes de référence : est-ce qu’il y a eu un changement opéré avant/après la mission ? Cela peut être des changements d’engagement, de mentalités, de culture d’entreprise, ou des changements opérationnels sur la structure (la RSE au Comex par exemple). Le Graal et le plus difficile à mesurer, c’est l’impact de nos missions sur la transition écologique d’une chaine de valeur. Ce sont des systèmes d’impacts plus complexes. Pour chaque mission, nous donnons des KPI de départ propre à la mission et à ce qu’elle va/doit provoquer comme transformation, puisqu’il n’y a pas de KPI universels pour décider de la réussite d’une transition.

Et puis idéalement, ce qu’on parvient à identifier comme changement sur la chaîne de valeur et les business models de l’entreprise en termes d’impact sur l’environnement et le social. Sachant que ces deux composantes sont toujours un peu systémiques et donc c’est plus difficile à mesurer, car il s’agit souvent d’un travail collectif et collaboratif.

Quelles tendances ou évolutions prévoyez-vous dans le domaine de la RSE dans les années à venir ?

G.R. : La RSE a mis beaucoup de temps à atteindre les Comex et à revêtir ses habits stratégiques. La tendance est là, on ne va presque plus parler de RSE, mais de stratégie de modèle économique durable et comment renforcer la résilience.

La tendance est une RSE beaucoup plus transformatrice. Dans l’entreprise, sur le business model, le social, la gouvernance. Il y aura donc une accélération et des confrontations majeures dans les contradictions. Il ne peut pas avoir de changement, et encore moins de radicalité du changement, sans tensions. Il y aura donc d’importantes tensions sur les marchés entre ceux qui y parviennent et ceux qui n’y parviennent pas.

Je ne suis pas sûr que Elon Musk soit le roi de la RSE, pourtant, il a proposé un modèle alternatif automobile, peut-être pas l’idéal, mais électrique qui n’existait pas avant.