Enedis éteint la lumière pour mieux contempler le ciel 

Rallumer le feu, euh non, les étoiles.

Avez-vous déjà essayé de regarder les étoiles, mais sans succès à cause de la lumière artificielle qui vous entoure ?

Enedis, le service public de distribution d’électricité, met en lumière les problèmes de pollution qui nous empêchent de contempler le ciel à sa juste valeur. Aux côtés des deux agences Havas Media et Rosa Paris, Enedis a organisé une extinction de toutes les lumières publiques le 21 décembre 2023 au Pic du Midi en France – un choix de lieu stratégique pour être en total immersion auprès de la nature et des étoiles dans la plus grande Réserve de Ciel Étoilé de France.

Ce geste permet de reconnecter la population avec son environnement en offrant un spectacle à la fois sombre et lumineux sensibilisant à la pollution lumineuse. Catherine Lescure, directrice communication et RSE d’Enedis déclare : « Cette opération est une belle manière pour Enedis de réaffirmer son engagement sociétal d’Entreprise à mission, capable de mettre son savoir-faire technique au service d’un projet émotionnel, qui nous plonge dans les étoiles »

Cet événement a été accompagné et suivi par l’influenceur voyage Bruno Maltar, relayant sur les réseaux sociaux l’expérience. Bruno Maltar propose quelques conseils pour prendre des photos du ciel au cœur de cette nuit étoilée impressionnante.

Le média Brut était aussi présent lors de l’extinction des 20 000 lampadaires et interroge Nicolas Bourgeois, directeur général adjoint du Pic de Midi, sur cette démarche. Il explique que nous arrivons à un stade auquel la pollution lumineuse, due à l’éclairage artificiel nocturne, a énormément augmenté en quelques années et qu’il est devenu primordial d’agir et de sensibiliser sur ce problème environnemental.

@brutofficiel Au cœur des Pyrénées se trouve la plus grande Réserve de Ciel Étoilé de France. Pour réduire au maximum la pollution lumineuse de cet espace autour du Pic du Midi, Enedis a accompagné près de 90 communes dans l’extinction simultanée de 20 000 lampadaires. Brut y était, on vous explique. En partenariat avec @enedis_officiel ♬ son original – Brut. – Brut.

Le temps d’une nuit, les habitants des communes des Pyrénées ont pu admirer un spectacle céleste inoubliable, interpellant les populations sur l’impact environnemental qu’ont les éclairages publics sur notre planète, mais aussi notre rapport visible avec la nature qui nous entoure.

