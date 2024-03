L’IA débarque dans les résultats Google : une révolution pour le SEO

Quid du trafic pour les sites web ?

Google, archi-leader des moteurs de recherche, propose une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle générative : la SGE, Search Generative Experience. Elle vise à améliorer l’expérience de recherche du consommateur en fournissant des réponses précises et personnalisées au-dessus de tous les résultats traditionnels de référencement SEO dans les SERP (les pages de résultats d’un moteur de recherche).

La SGE permet une réponse pertinente dès la première vue, sans nécessiter à l’utilisateur de parcourir une liste de sites web. Elle s’affiche en haut de la page de résultats, offrant une meilleure visibilité pour la réponse mais pas pour les éditeurs de site, bien au contraire. Cette initiative simplifie et accélère la recherche en ligne, en anticipant les besoins des consommateurs.

Cette nouveauté suscite des interrogations au sein de la communauté SEO. Quel sera l’impact de la SGE sur le référencement des sites et sur le trafic qu’ils génèrent ? La SGE est actuellement en phase de test dans plusieurs pays hors de l’Europe. L’agence de marketing digital Empirik s’est penché sur ces résultats d’essai aux États-Unis afin de mener une enquête sur la possible arrivée en France et sur le continent. Cependant, cette présentation des résultats Google ne peut pour le moment juridiquement pas être implanté en France, car des lois l’en empêchent (DMA, DSA, RGPD).

Selon une étude de Search Engine Land, la SGE pourrait entraîner une diminution du taux de clics et de l’audience des sites web, avec des prédictions allant jusqu’à 65% de perte d’audience dans le pire des cas. Mais malgré tout, selon Empirik, la SGE offre une opportunité aux sites spécialisés et de niche de se démarquer sur Google. Ces sites sont mieux positionnés dans la SGE, offrant une alternative aux gros sites référencés depuis des années sur les SERPs. Pour bénéficier de cette visibilité, les sites doivent fournir à Google des données riches et pertinentes. L’enrichissement du contenu, une expérience utilisateur optimisée et des données structurées sont essentiels pour être mis en avant dans la SGE.

La montée en puissance d’autres plateformes alternatives telles que TikTok, Instagram et Amazon ne peut être ignorée. Des études révèlent que ces plateformes attirent une part croissante d’utilisateurs, notamment parmi les jeunes générations. Cette diversification des canaux de recherche et d’achat pourrait, à terme, limiter le monopole de Google sur l’information et le référencement en ligne.

Il reste de nombreuses incertitudes quant à son impact final, étant donné que la SGE n’est qu’en phase de test pour le moment, de nombreuses modifications sont et seront effectuées. Une chose est certaine, elle incite les acteurs du digital à repenser leurs stratégies de référencement et à se concentrer davantage sur la qualité du contenu et l’expérience utilisateur.