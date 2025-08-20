La head of social media de Duolingo s’en va après 5 ans de succès

La chouette perd sa partenaire.

Après la moitié d’une décennie passée à la tête des réseaux sociaux de Duolingo, Zaria Parvez a fait le choix de tourner la page. Celle qui a largement contribué à transformer l’app d’apprentissage des langues en référence mondiale du social media marketing a annoncé quitter ses fonctions cette semaine.

Ce départ marque la fin d’une aventure qui a débuté en 2020, lorsque Parvez a rejoint l’entreprise comme Global Social Media Coordinateur, ce qui était une création de poste à l’époque. Promue Global Senior Social Media Manager trois ans plus tard, elle a accompagné l’ascension fulgurante de Duolingo sur les plateformes sociales, en particulier TikTok et YouTube Shorts.

Sous sa direction, la stratégie « social-first » de Duolingo a permis de faire passer le compte TikTok de 50 000 abonnés en 2021 à 17 millions aujourd’hui. L’une de ses forces aura été de miser sur l’audace de jeunes talents, encouragés à tester des idées qui ont contribué à imposer Duo, la chouette verte, comme une figure virale et irrévérencieuse du social media. C’est à elle et son équipe que l’on doit les plus grands coups de coms de la marque : la mort de Duo, le rassemblement de chouettes au concert de Charli XCX, la réaction au clash de Drake par Kendrick Lamar et Serena Williams au Super Bowl, ou encore l’apparition de Duo dans l’un des épisodes du vlog d’août de Lena Situations.

Son travail lui aura valu de nombreuses distinctions, dont une présence dans le classement Forbes 30 Under 30, ou d’être speaker aux Cannes Lions 2025. Son départ ouvre désormais une période d’incertitude pour Duolingo, dont la stratégie de communication devra préserver l’esprit disruptif qui a fait son succès.

En revanche… cela ouvre la voie à d’autres créateurs qui voudraient reprendre le flambeau. On peut y voir la fin d’une ère, mais aussi le début d’une nouvelle, non ? D’autant que Zari, le personnage emblématique qui vous aide dans votre apprentissage, ne quittera pas l’application… malgré un nom similaire.