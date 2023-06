Masturbez-vous avec un sextoy pour sauver la planète… et votre libido

Vous manquerez à votre pommeau de douche ; mais l’inverse ne sera pas vrai.

Cela ne vous aura peut-être pas échappé, la masturbation est une forme de plaisir sexuel solitaire auquel de nombreux hommes s’adonnent, parfois depuis très jeunes. Les femmes, dont le nombre de pratiquantes est encore inférieur à celui des hommes malgré son augmentation, pratiquent elles-aussi ce passe-temps. Parmi les différentes manières de se donner du plaisir, 22,9 % des femmes choisissent de le faire avec leur pommeau de douche, selon les chiffres de la marque de sex-toys Love Not War, à l’origine de cette campagne vidéo et influence en collaboration avec l’agence DUDE:London.

Cette campagne prend place à l’occasion de la journée internationale de l’environnement, le 5 juin. La relation entre masturbation et climat ? Chaque année, l’équivalent de la contenance en eau de 121 piscines olympiques est gâché à cause… de la masturbation. Pas la peine d’arrêter ce plaisir pour autant : il ne pose problème que sous la douche, et c’est bien pour cela que Love Not War vous propose de rompre avec votre pommeau. Non, votre relation n’est pas durable – vous l’avez ? – donc soyez le premier à y mettre fin.

Vic D’Andrea, créatif à DUDE:London, a commenté sur cette collaboration : “Que puis-je dire d’autre que ceci : nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette campagne. C’est le genre de projets que DUDE préfère, un bon message, un bon produit et une bonne opportunité de se lâcher et de s’amuser sur un projet… tout ça pour une bonne cause. Nous sommes fiers d’avoir créé quelque chose qui se différencie des publicités pour sex-toys habituelles, et qui mette vraiment en avant la fibre environnementale de Love not War.”

Visiblement, la masturbation sous la douche est le sujet sexe du moment. Il suffit de voir le dernier lancement de produit de Womanizer, l’une des marques leaders dans le domaine du plaisir en solitaire : en collaboration avec Hansgrohe, marque haut de gamme dans les produits de douche, bains et cuisine. Les deux marques ont collaboré pour produire un pommeau de douche parfait pour se procurer du plaisir sous la douche, tout en étant efficace pour se laver en toute simplicité. Le produit est même conçu pour diminuer sa consommation en eau… mais il en dépensera toujours plus qu’un sex-toy qui n’en a pas besoin du tout.

Et si vous n’êtes toujours pas convaincus, Love Not War propose une réduction de 20 % sur ses vibromasseurs pendant le mois de juin, de quoi vous aider à passer le cap… et à dépasser la douleur de la rupture.

La campagne vidéo comme la réduction sont déjà disponibles sur le site de Love Not War, tandis que la campagne influence débutera le 5 juin prochain.