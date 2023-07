Dorcel et Lorenzo innovent avec un sextoy musical

Entre le concert et la partie de jambes en l’air, ne choisissez plus.

S’il y a bien un rappeur qui ne cache pas son amour pour le sexe, c’est Lorenzo. Le Breton fait même bien plus que ça : il l’étale au grand jour à travers des collaborations déjantées… pour le plus grand plaisir de ses fans et des amoureux d’insolite. Après avoir dissimulé une capote personnalisée portant l’inscription “Chapeau l’Artiste” dans la pochette de son album Sex in the City, et avoir offert à un de ceux qui l’avaient précommandé, un abonnement à vie au site porno Dorcel.com, l’artiste est de retour dans une nouvelle collaboration décalée.

Lorenzo s’associe à nouveau avec la marque Dorcel, à croire que les deux ont trouvé un terrain d’entente entre la musique et le sexe (qui ne sont, après tout, pas toujours si éloignés que cela). Cette fois, pas d’occasion particulière, ni album, ni annonce spécifique. Cependant, a-t-on vraiment besoin d’une raison pour offrir du plaisir ?

Le résultat de cette collaboration est le Sexobeat. Cet engin, au nom on ne peut plus parlant, est un masturbateur couplé à une enceinte, permettant de se procurer du plaisir au son des derniers albums de Lorenzo… ou pas. Une fois qu’il est entre vos mains, vous avez quand même le droit d’en faire ce que vous voulez (dans les limites du raisonnable).

Pour sa promotion, le rappeur s’offre le luxe d’un clip dans les bureaux du groupe et d’un caméo avec Marc Dorcel himself.

Disponible sur le Dorcel store (dès le 20 juillet pour 49,90€) et dans plus de 16 magasins Dorcel, vous savez où vous rendre si vous aussi, vous voulez “vibrer au rythme du son”. N’hésitez pas à ne pas nous tenir informés.