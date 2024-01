Burger King veut faire renommer l’île McDonald “l’île Whooper”

Le volcan actif qui fait vibrer les fastfoods.

Saviez-vous que McDonald’s avait un archipel à son nom ? Oui, en plus d’être la chaîne de fastfood la plus emblématique au monde, la chaîne de restauration prête son nom à une petite île de toute beauté, entre Madagascar et l’Antarctique. Le nom McDonald’s étant courant aux États-Unis, cet archipel n’appartient pas à la chaîne, mais a été découvert par le capitaine William McDonald en 1854 à bord du Samarang. Inhabitée, celle-ci abrite un volcan ; une opportunité que Burger King n’est pas près de laisser passer.

Oui, un volcan actif, cela crie Burger King, la maison du steak grillé à la flamme. Conçue par l’agence DM9 Brazil, cette campagne incite les fervents amateurs du Whopper à se rendre sur Google Maps pour renommer cette île volcanique éloignée, passant ainsi de “McDonald Island” à “Whopper Island”.

Dans une vidéo de deux minutes au ton moqueur, les téléspectateurs sont plongés dans la découverte de cette île inhabitée, dotée d’un volcan actif et de véritable feu. Le narrateur fait remarquer que cet endroit ne devrait en aucun cas porter le nom de McDonald’s, le qualifiant de « basse forme d’ironie« . Dans le film, Bk fait livrer des Whoppers chauds aux gardiens de l’Île. BK / : “La seule chose qu’ils ne peuvent pas avoir à McDonald’s : un repas grillé à la flamme”.

Juliana Cury, directrice marketing de Burger King, a commenté : « Si quelqu’un mérite un hamburger chaud et grillé au feu, c’est bien cette équipe qui prend si bien soin de nos volcans.”

La publicité encourage les spectateurs à localiser l’île sur Google Maps en utilisant ses coordonnées précises – 53º04’35.69”S 73º30’49.18”E – et à laisser des commentaires avec le hashtag #IlhaWhopper pour soutenir la campagne de changement de nom. En prime, les participants ont la chance de remporter un précieux coupon pour un Whopper.

Les gardiens de l’île sont les seuls à pouvoir s’y rendre en personne, afin de ne pas perturber l’écosystème riche qui s’y trouve et qui n’a pas vu d’hommes à part ceux-ci depuis des années. L’expérience de manger un Whooper au milieu d’une île 100 % naturelle à de quoi représenter une expérience unique !