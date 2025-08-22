Dior signe la rentrée la plus chic du collège avec Diorling

Un vestiaire adolescent entre uniforme et élégance parisienne.

Pour la rentrée, Dior poursuit son exploration du vestiaire enfant et adolescent avec Diorling, une collection imaginée par Cordelia de Castellane. Plus affirmée que les lignes bébé, cette capsule destinée aux préados et ados mise sur des silhouettes sobres, jouant sur des teintes de bleu, gris, crème et bordeaux. Le style se veut à la fois classique et portable au quotidien, oscillant entre uniformité scolaire et raffinement couture.

Les visuels de la campagne, réalisés par Juliette Abitbol, s’accompagnent d’une vidéo de Java Jacobs, filmée par Tighe Kellner. Le film montre des adolescents juste avant leur retour à l’école, habillés de la collection.

Dior ne se contente donc pas d’habiller la jeunesse : la maison inscrit sa grammaire stylistique dans l’âge charnière de l’adolescence, où se construisent à la fois l’identité et les premiers gestes de style.