Cette IA se prend pour un annonceur jugeant votre travail

Mais il ne demande pas encore à fusionner la piste 1 et la piste 2.

L’agence Dentsu Creative a récemment dévoilé une expérience d’intelligence artificielle originale, baptisée « The Artificial Client ». Cette initiative vise à révolutionner l’évaluation du travail créatif en donnant la parole à des clients fictifs, leur permettant ainsi d’émettre des avis sur des projets de branding, d’interface utilisateur ou d’un concept de publicité TV. L’objectif premier est de démontrer comment l’IA peut être employée pour générer des retours créatifs, tout en ouvrant les portes à d’innovantes perspectives futures dans l’industrie de la communication.

Le moteur de l’IA à l’origine de « The Artificial Client » opère en générant des commentaires à travers trois personnages clients fictifs : le « Critique Impitoyable », l’« Idéaliste Rêveur » et le « Créatif Confus ». Les utilisateurs peuvent soumettre leurs projets créatifs, et ces personnages virtuels expriment leurs opinions, souvent avec une touche humoristique et décalée. Bien que les résultats puissent sembler plus divertissants que formels, Dentsu Creative assure que cette expérience ouvre la voie à de véritables applications de l’IA dans l’industrie de la communication. Parmi les exemples cités, on retrouve la possibilité de tester des travaux créatifs concrets, de faire émerger des idées novatrices grâce à des avatars d’annonceurs aussi virtuels qu’insupportables, de concevoir des expériences de marque captivantes pour inspirer le public, de développer des assistants de marque pour aider les clients à trouver le produit idéal, voire de répondre à des questions complexes des clients dans des domaines tels que la santé.

« The Artificial Client » repose sur une combinaison de différents modèles d’IA, dont certains sont en open source, comme InstructBLIP et l’API viseme de Microsoft Azure. L’expérience ne dit pas en revanche si les retours clients seront plus faciles à accepter quand ils seront formulés par des IA. Tentez votre chance sur artificialclient.com