Comment devenir le leader du datamarketing en Europe ? Les ambitions du groupe Dékuple

L'interview 12-20 de Bertrand Laurioz, PDG du groupe Dékuple.

Brainsonic, Converteo, Reech, Smart TraffiK, Le Nouveau Bélier… Ces pépites bien connues des lecteurs de la Réclame ont rejoint un groupe singulier, que peu perçoivent réellement dans ses moindres détails.

Pourtant, Dékuple représente plus de 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, rassemble plus de 1000 talents (x 2 depuis 2021), est côté en bourse (DKUPL) et agrège des activités aussi différentes que le marketing digital, le courtage en assurances ou d’historiques solutions d’abonnements magazines.

Mais quand on s’intéresse à la dimension humaine du groupe, les singularités sont aussi au rendez-vous. Dékuple est une entreprise familiale vieille – ou jeune ? – de plus de 50 ans, avec à sa tête un gendre idéal, Bertrand Laurioz, lui qui a fait toute sa carrière dans les télécoms avant de reprendre la direction du groupe il y a cinq ans. Ne pas être du sérail aurait pu être une faiblesse pour le PDG Bertrand Laurioz, mais il a sûr en faire une force pour faire croitre son groupe. Son ambition ? Devenir le leader européen du datamarketing. C’est ce qu’il nous dévoile dans cette nouvelle interview 12-20.

