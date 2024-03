Decathlon dévoile sa nouvelle identité et divise l’opinion

Entre tradition et modernité.

Hier, une marque emblématique du paysage français a fait une annonce chamboulante : Decathlon change d’identité de marque.

Bon, pour quelques petits malins, cette surprise n’en est pas une puisque la nouvelle avait été dévoilée en avant-première par la CFDT de Decathlon il y a 9 mois. Pour autant, la présentation de cette nouvelle identité à l’Accor Arena de Paris ne laisse personne indifférent. Réalisée par l’agence Wolff Olins et partagée sur divers médias, les avis sont variés.

Pascal d’Amico, directeur du design de la marque, a partagé un post LinkedIn sur ce rebranding hier pour faire part de son enthousiasme. Mais les commentaires ne sont pas tous à la hauteur de celui-ci… Deux internautes, Alex Jacquelin et Nicolas Mathey, s’attaquent au logo, l’accusant d’être trop inspiré des années 90 à 2000. Mathey ajoute également qu’il trouve le changement de couleur dénaturant pour la marque – même si on passe du bleu au bleu… électrique. D’autres font remarquer la similarité du logo avec celui d’Asics, ou bien celle du “purpose” de marque avec celui de Nike. Et pour cause, le purpose de Nike se traduit par “Moving forward together”, tandis que celui de Decathlon est “Move People Through The Wonders of Sports”. La marque n’a pas encore répondu à ce sujet – et ne le fera probablement jamais – mais cela pourrait s’inscrire dans la volonté annoncée de s’inscrire dans la cour des grands au niveau mondial.

Sur un autre ton, certains internautes se sont amusés sur X de voir le personnage de la Linea dans ce nouveau logo, tandis que d’autres rient de ces changements à l’apparence minime.

Ils ont voulu changer sans changer, innover sans innover, ils ont eu peur je crois au changement. L’ordre donné au graphiste : décale un peu le E du D (pas trop non plus) idem pour le o. Voilà parfais ! On est dans le coup là, l’image de marque est complètement rajeunie 😂😂 — Val’Kyr (@Valkyr_stream) March 13, 2024

Certains évoquent aussi une perte d’identité et des erreurs dans la stratégie de ce relooking. Deux points sur lesquels nous ne pourrons départager personne sans laisser le temps faire son affaire. À noter que ce rebranding va porter la réduction en cours du nombre de marques passions (par sport) chez Decathlon : de 49 à 12 marques.

Bah pour le coup, je crois que c'est une erreur, il y a là perte d'identité, on a l'impression qu'ils ont voulu intégrer une message orienté montagne alors qu'il font du sport en général et une sorte de rappel à Nike tiré par les cheveux — Newbiinevest (@Newbiinevest) March 12, 2024

Grosse erreur. La force de decathlon c'est le coté "marque blanche / no name". La maintenant ca deviens une marque comme les autres qui peut donc devenir démodée. — jeanfabien TV (@JeanFabien_TV) March 12, 2024

Beaucoup ont également raillé le logotype pour sa simplicité et sa ressemblance avec d’autres logos ou symboles.

Ça existe déjà le mec qui va trop loin pic.twitter.com/qUzDcipeRn — NiytRowb (@nRz98) March 12, 2024

Et vous, que pensez-vous de ce rebranding ? Du nouveau bleu et du picto ?

La réaction de notre memeur préféré, Romain Enjalbert :