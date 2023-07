Volkswagen remixe la pub de la Golf GTI de 1987 pour l’ID.3 électrique

Das Auto.

Volkswagen et DDB Paris ont récemment dévoilé une campagne mémorable – c’est le cas de le dire – visant à promouvoir le nouveau véhicule électrique de la marque, l’ID.3. Ce spot de 1 min fait en effet appel à la mémoire collective en revisitant la célèbre publicité de la Golf GTI de 1987. Un temps que les moins de 30 ans ne peuvent évidemment pas connaitre.

En rouvrant leurs archives, le constructeur allemand et l’agence parisienne ont ressuscité le spot emblématique de la Golf sorti à l’époque de la new wave, qui avait marqué les pare-chocs avec sa célèbre signature, « C’est pourtant facile de ne pas se tromper ». En positionnant la Golf comme la référence incontestée de son segment à l’époque, ce clip avait laissé une empreinte durable dans la mémoire collective.

Un pays peut être jugé selon sa façon de traiter son passé. Comme le disait Gandhi, il est important de préserver ce qui est bon, noble et grand dans notre histoire et de le considérer comme un héritage précieux. Il est possible que cette idée s’applique également à l’industrie automobile. Avec le lancement de l’ID.3, Volkswagen vise à établir sa nouvelle voiture compacte entièrement électrique comme la nouvelle référence de sa catégorie. Dans la continuité de cet héritage, la campagne propose une nouvelle signature pleine de sens, « C’est pourtant facile de changer ». Cette approche subtile établit un lien entre le passé glorieux de Volkswagen et l’avenir prometteur de la mobilité électrique.

Petite anecdote croustillante ajoutée à la campagne : DDB et Volkswagen ont diffusé simultanément le nouveau film de lancement de l’ID.3 dans un tunnel de publicités sur huit chaînes différentes. Ce qui différenciait cette diffusion, ce sont les doublages. Chaque version mettait en avant une nouvelle raison d’adopter la mobilité électrique et la nouvelle ID.3. En jouant sur l’audio et les doublages, Volkswagen a réussi à créer une publicité plutôt amusante diffusée aux heures de grande écoute sur les principales chaînes nationales. Ils auraient tout de même pu choisir la voix d’Alain Dorval, a.k.a le doubleur du grand Stallone.

Le making-of