Le Honda Forza 750 est plus rapide qu’un tweet

En matière de grosses cylindrées, les querelles de chapelle sont légion. Telle voiture est plus puissante, oui mais telle autre de marque allemande intègre un moteur de fabrication française (alors ça ne compte pas), telle moto est la référence des circuits, mais telle autre n’a pas à rougir de ses performances.

Pour célébrer son entrée sur le marché des maxi-scooters GT, Honda dévoile le nouveau Forza 750, et pour mettre tout le monde d’accord dès le départ, et s’aligner auprès des pointures de la catégorie, le constructeur japonais, a eu une idée… surprenante, soufflée par son agence DDB Paris.

Opposer le Forza 750 à un adversaire comptant pas moins de 326 millions d’utilisateurs mensuels à travers le monde, et 12,8 millions en France, l’incarnation 2.0 de l’instantanéité et de la vitesse : Twitter. Il se passe généralement, quoi, quelques secondes entre le moment où l’on clique sur Tweeter et l’instant où il apparaît comme publié sur notre compte.

Le Forza 750 est le plus puissant des scooters. Il va se mesurer a un symbole de vitesse, d'instantanéité, de rapidité, de puissance :

CE TWEET. @YamahaMotorFr #FinDuGame #TMAX #ComingSoon #FasterThanTwitter pic.twitter.com/hGEMyKDyhx — Honda Moto France (@HondaMotoFr) September 14, 2021

Rendez-vous était donc pris le 14 septembre dernier à 18h05, sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge pour ce challenge inédit. 100 mètres à parcourir plus rapidement qu’un tweet ne met à être publié. Résultat de la course : le Forza a franchi la ligne en 6,04 secondes quand le tweet a mis 6,59 secondes avant d’apparaître sur le compte Twitter de Honda France.

Avec cette démonstration, Honda a « l’ambition de rouler sur les plates-bandes du leader du segment depuis des années » : Yamaha et son sulfureux TMAX. Honda, en tant que challenger, se permet de lui transmettre ses salutations distinguées dans le tweet reveal. La messe est dite !