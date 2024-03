Rock&Folk fait monter la tension sexuelle dans sa nouvelle campagne 

Aussi jouissif que la musique.

Selon un sondage IFOP, un français sur quatre n’a pas eu de rapport sexuel l’année dernière, un pourcentage bien élevé comparé aux années suivant la libération sexuelle. Le taux de natalité a, lui aussi, baissé avec à peine 1,68 enfant par femme en 2023. Cependant, ne nous laissons pas abattre par ces chiffres un peu mous. Derrière cette baisse se cacherait une véritable révolution sociale, dans laquelle chacun revendique son droit à une vie intime épanouie. Car oui, la sexualité reste un sujet éminemment humain, même si parfois, elle semble se faire plus discrète dans nos vies.

Pour le magazine de musique Rock&Folk, l’agence DDB a réalisé des affiches qui vous font lever le sourcil autant que le volume de votre playlist. Cette campagne n’est pas seulement une leçon d’histoire, c’est un hommage vibrant à la liberté sexuelle des années 70, à l’époque où le rock’n’roll régnait en maître et où les barrières sociales tombaient plus vite que les accords de guitare de Jimmy Page – elle nous rappelle que la musique et la passion (sexuelle) vont de pair.

Sur ces affiches, on peut lire des phrases à double sens : « Vous avez deux fois plus de chances de repeupler un pays si vous stimulez les oreilles de votre partenaire », mais aussi « Le secret de Jimi Hendrix, c’est un rythme varié, des gestes précis et des vibrations au bon moment ».

Alors, que vous soyez fan de Led Zeppelin ou de Queen, cette campagne est là pour vous rappeler que la musique a le pouvoir de transformer les moments ordinaires en instants magiques. Et si cela peut également contribuer à repeupler le pays, eh bien, c’est un bonus non négligeable.

