Darren Aronofsky dévoile un film généré avec Google DeepMind

L’IA génératrice d’émotion ?

Darren Aronofsky franchit un nouveau cap créatif. Le réalisateur américain derrière Black Swan, Requiem for a Dream et The Whale s’associe à Google DeepMind pour produire un court-métrage mêlant intelligence artificielle et narration humaine : Ancestra. Ce projet est porté par Primordial Soup, sa toute nouvelle société de production, et sera présenté en avant-première au Festival de Tribeca le 13 juin prochain.

Réalisé par Eliza McNitt, scénariste et réalisatrice américaine spécialisée dans la réalité virtuelle, Ancestra raconte la naissance de la cinéaste dans une odyssée visuelle où se croisent prises de vues réelles et séquences générées par Veo, le modèle vidéo expérimental de DeepMind. Selon ses créateurs, le film n’a pas été pensé comme une démonstration technologique, mais comme une œuvre sensible, ancrée dans l’intime.

L’équipe du film inclut notamment des membres du SAG-AFTRA, syndicat des acteurs américains, signe d’une volonté d’intégrer les talents existants plutôt que de les évincer.

Avec Ancestra, Google DeepMind et Primordial Soup testent les limites – ou les possibilités – d’un cinéma augmenté par l’IA. Une expérimentation artistique, mais aussi un signal fort : celui d’un futur où technologie et imagination pourraient (enfin) cohabiter.