Danone choisit WNP pour son studio social media intégré

Du social media boosté à l’IA.

Danone a choisi What’s Next Partners (WNP) pour créer et piloter son « D-Studio France », un studio social media intégré au sein de ses équipes marketing. Ce dispositif, lancé début juillet 2025 en France, s’appuie sur une organisation internalisée et renforcée par les dernières technologies d’intelligence artificielle générative. Sélectionnée après une compétition face à quatre agences, WNP a pour mission d’assurer l’agilité, la réactivité et la pertinence des marques du groupe Danone sur les réseaux sociaux.

Le D-Studio incarne un nouveau modèle de collaboration entre l’annonceur et son agence, avec une équipe dédiée opérant directement au cœur des équipes Danone. Ce partenariat vise à dépasser la simple production de contenus pour les feeds en réintégrant une dimension stratégique aux réseaux sociaux. « Danone et What’s Next Partners font le constat que la communication sur le social media fait trop souvent l’impasse sur la question de son utilité, se résumant à ‘nourrir la bête’ du contenu », explique le communiqué. L’objectif est clair : exploiter pleinement le potentiel des réseaux sociaux pour renforcer à la fois la marque et la performance commerciale.

L’intégration du social media dans les stratégies de communication s’inscrit dans une démarche d’Integrated Communications Planning (ICP), une spécialité revendiquée par WNP qui bénéficie aussi de l’expertise accrue issue de son rachat par Anomaly l’an dernier.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle joue un rôle central dans ce modèle : l’agence et Danone explorent des applications autour de quatre axes clés : explorer, livrer, créer, mesurer. Anne Bomo, Integrated Brand Communication Director chez Danone, souligne : « Tout au long du processus de pitch, l’agence What’s Next Partners a démontré un véritable « growth mindset ». Ils ont su comprendre nos enjeux business et marketing, et ont prouvé la valeur de leur modèle intégré pour nos marques. »

Avec le D-Studio, Danone franchit une nouvelle étape dans l’intégration du social media à sa stratégie de marque. En s’appuyant sur l’expertise de What’s Next Partners et les leviers offerts par l’intelligence artificielle, le groupe entend faire de ses prises de parole sociales un véritable moteur de performance, bien au-delà de la simple production de contenu.