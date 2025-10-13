Engie prend le contrepied des complots pour parler d’énergies renouvelables

Par Myléna T. le 13/10/2025 - Agence : Dagobert

Temps de lecture : 2 min

Du second degré pour parler d’énergie.

ENGIE dévoile « Deeptruth », une campagne digitale qui réinvente la manière de sensibiliser le public aux énergies renouvelables. Lancée le 8 octobre sur TikTok, Instagram et YouTube, elle se compose de trois vidéos thématiques autour de l’éolien, du solaire et du biogaz. L’objectif est simple : capter l’attention des internautes tout en leur donnant des repères fiables pour comprendre l’impact des énergies renouvelables dans leur quotidien. Chaque vidéo renvoie vers le site de la campagne qui propose des explications détaillées et pédagogiques pour démêler le vrai du faux.

Signée par l’agence Dagobert, la campagne adopte un ton assumé et décalé. Elle s’inspire de documentaires et de contenus accrocheurs pour interpeller le public avec humour et second degré, tout en présentant des messages clairs sur les énergies renouvelables. Nicolas Thiboutot, directeur de la création chez Dagobert, explique : « Difficile d’émerger entre la green-fatigue du public et le flot de contre-vérités sur les sujets de transition qui inondent nos feeds. Avec DeepTruth, on décale le propos pour gagner le pari de l’attention et de la pédagogie. »

Le dispositif a été conçu pour s’adapter aux usages actuels des réseaux sociaux : les vidéos, verticales, courtes et rythmées, sont pensées pour être consommées rapidement tout en laissant une impression durable. Le format permet de transmettre des informations de manière ludique et engageante, et vise particulièrement la génération Z et les millennials, qui utilisent massivement TikTok, Instagram et YouTube comme sources d’information.

Chaque vidéo se focalise sur un thème précis : l’éolien, le solaire ou le biogaz. Cette approche thématique rend le contenu accessible et mémorisable, tout en invitant les internautes à approfondir les sujets via le site de la campagne. 

En mêlant légèreté, pédagogie et humour, la campagne « Deeptruth » offre un exemple de communication digitale impactant, où le message sur les énergies renouvelables n’est pas seulement diffusé, mais vécu et partagé par le public. Reste à savoir comment les plus récalcitrants accueilleront ces messages.

Fiche technique

AgenceDAGOBERT
Direction GénéraleEmeric MOISON
Direction de la CréationNicolas THIBOUTOT
Direction ArtistiqueAmélie REY-LESCURE, Benjamin GOURAUD
Conception RédactionJuliette GERVAIS-MARAIS, Marine SCHIANO
Direction ConseilJonathann GRICOURT
Gestion de projetMadeleine GESLIN
Sound DesignChristophe MENASSIER

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : Dagobert
  • Annonceur : Engie
  • Pays : France
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

Le classement des dirigeants B to B et tech les plus influents sur LinkedIn

Le classement des dirigeants B to B et tech les plus influents sur LinkedIn

Études

Engie veut rendre la transition énergétique accessible et poétique

Engie veut rendre la transition énergétique accessible et poétique

Moteurs de changement

Les 5 tendances de la communication et du marketing digital en 2022

Les 5 tendances de la communication et du marketing digital en 2022

Tendances

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Biggie

Scan booksponsorisé

La Banque Postale confie sa communication globale à Saatchi & Saatchi

La Banque Postale confie sa communication globale à Saatchi & Saatchi

Agence : Saatchi & Saatchi France

Scan Booksponsorisé

« Peux-tu le faire ? », Devenir officier ou sous-officier dans l’Armée de Terre

« Peux-tu le faire ? », Devenir officier ou sous-officier dans l’Armée de Terre

Agence : DENTSU CREATIVE

Scan Booksponsorisé

40 ans d’humanité, condensés en 1 film

40 ans d’humanité, condensés en 1 film

Agence : elvis.

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant