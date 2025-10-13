Engie prend le contrepied des complots pour parler d’énergies renouvelables

Du second degré pour parler d’énergie.

ENGIE dévoile « Deeptruth », une campagne digitale qui réinvente la manière de sensibiliser le public aux énergies renouvelables. Lancée le 8 octobre sur TikTok, Instagram et YouTube, elle se compose de trois vidéos thématiques autour de l’éolien, du solaire et du biogaz. L’objectif est simple : capter l’attention des internautes tout en leur donnant des repères fiables pour comprendre l’impact des énergies renouvelables dans leur quotidien. Chaque vidéo renvoie vers le site de la campagne qui propose des explications détaillées et pédagogiques pour démêler le vrai du faux.

Signée par l’agence Dagobert, la campagne adopte un ton assumé et décalé. Elle s’inspire de documentaires et de contenus accrocheurs pour interpeller le public avec humour et second degré, tout en présentant des messages clairs sur les énergies renouvelables. Nicolas Thiboutot, directeur de la création chez Dagobert, explique : « Difficile d’émerger entre la green-fatigue du public et le flot de contre-vérités sur les sujets de transition qui inondent nos feeds. Avec DeepTruth, on décale le propos pour gagner le pari de l’attention et de la pédagogie. »

Le dispositif a été conçu pour s’adapter aux usages actuels des réseaux sociaux : les vidéos, verticales, courtes et rythmées, sont pensées pour être consommées rapidement tout en laissant une impression durable. Le format permet de transmettre des informations de manière ludique et engageante, et vise particulièrement la génération Z et les millennials, qui utilisent massivement TikTok, Instagram et YouTube comme sources d’information.

Chaque vidéo se focalise sur un thème précis : l’éolien, le solaire ou le biogaz. Cette approche thématique rend le contenu accessible et mémorisable, tout en invitant les internautes à approfondir les sujets via le site de la campagne.

En mêlant légèreté, pédagogie et humour, la campagne « Deeptruth » offre un exemple de communication digitale impactant, où le message sur les énergies renouvelables n’est pas seulement diffusé, mais vécu et partagé par le public. Reste à savoir comment les plus récalcitrants accueilleront ces messages.

Fiche technique