D&AD Awards 2025 : W Conran Design triomphe avec Paris 2024

A$AP Rocky / Iconoclast LA et Spotify / FCB NY aussi.

L’agence française W Conran Design décroche un Black Pencil pour “Designing Paris 2024”, l’une des trois distinctions suprêmes décernées cette année lors des D&AD Awards.

La 63e édition des D&AD Awards s’est tenue le 22 mai au Southbank Centre de Londres. 668 Pencils ont été remis, dont trois prestigieux Black Pencils — la plus haute reconnaissance du secteur créatif. Parmi eux, une agence française : W Conran Design. Son projet Designing Paris 2024, imaginé pour les Jeux Olympiques, a été salué pour avoir transformé l’identité visuelle d’un événement mondial en mêlant sport, patrimoine et innovation graphique. Une consécration rare pour une agence tricolore dans un palmarès historiquement dominé par les anglo-saxons.

Les jurés de la catégorie Graphic Design ont qualifié cette refonte de « percée dans le marketing sportif traditionnel », mettant en avant un système visuel « ludique, scalable, fédérateur et distinctif ». Ce travail démontre, selon eux, comment le design thinking peut influencer les attitudes et les usages d’une ville entière. Avec ce Black Pencil, W Conran Design inscrit son nom dans le cercle très restreint des agences capables de conjuguer exigence esthétique, puissance symbolique et impact culturel à l’échelle internationale.

Trois projets à l’honneur, un message commun : l’impact

Les deux autres Black Pencils ont été attribués à A$AP Rocky – Tailor Swif (Iconoclast LA) en Music Videos, pour son storytelling long format, et à Spreadbeats (FCB New York) en Digital Marketing, pour son détournement créatif de technologies nostalgiques. Trois projets aux partis pris forts, incarnant l’idée que la créativité ne vaut que si elle génère un impact réel — commercial, culturel ou comportemental.

Le retour du craft et une définition renouvelée de l’excellence

L’édition 2025 marque un retour affirmé de l’artisanat dans la création. Illustration, direction artistique, design sonore, typographie : les jurés ont exigé un haut niveau d’exécution dans toutes les catégories. La nouvelle catégorie Creator Content a mis en évidence cette exigence dans un contexte saturé de formats automatisés.

Un record de participation a été enregistré cette année, avec 11 689 dossiers venus de 86 pays, représentant plus de 30 000 projets. D&AD rappelle qu’aucun quota n’est imposé pour ses trophées : certaines années, aucun Black Pencil n’est décerné.

Agences de l’année et palmarès global

– Advertising Agency of the Year : FCB New York

– Design Agency of the Year : Serviceplan Design

– Production Company of the Year : DIVISION (pour la 5e année consécutive)

– Client of the Year : Apple

– Independent Network of the Year : Serviceplan

– Network of the Year : FCB

Le President’s Award 2025 a été attribué à Koichiro Tanaka, fondateur du studio Projector, pour son rôle de pionnier dans la créativité digitale.

Résultats par catégorie

Les jurés ont décerné :

– 3 Black Pencils

– 3 White Pencils

– 48 Yellow Pencils

– 176 Graphite Pencils

– 434 Wood Pencils

– 4 Future Impact Pencils

Les catégories les plus représentées : Craft (198 Pencils), Engagement (119), Design (107), Advertising (86) et Entertainment (54). La catégorie Health & Wellbeing confirme également sa progression avec 48 Pencils.