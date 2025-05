Un voyage visuel et sonore.

Renault signe avec Publicis Conseil une campagne internationale élégante et immersive pour célébrer sa 4e année en tant que partenaire premium de Roland-Garros. Porté par un film réalisé par Jonas Lindstroem (Iconoclast), le dispositif déploie un univers visuel où le rouge brique et la bande blanche, emblèmes de la terre battue, parcourent des scènes du quotidien, tissant un fil rouge poétique jusqu’à la révélation de la nouvelle Renault 5 Roland-Garros E-Tech électrique. Portée par une esthétique cinématographique empreinte d’émotion, la campagne incarne la passion et l’élégance uniques de ce grand rendez-vous sportif. Diffusée en TV, digital, réseaux sociaux et print, elle invite à plonger dans « la plus belle saison de l’année », où chaque détail révèle une histoire.

La musique de la pub Renault Roland Garos 2025 est Always on My Mind de Rover.

La pub Renault Roland-Garros 2025

La musique de la pub Renault Roland-Garros 2025