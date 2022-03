Cette agence nous invite à briser les stéréotypes de genre

Imaginez un monde où les stéréotypes sexistes seraient abolis. Ou l’autorité naturelle et le caractère affirmé ne seraient plus dévolus qu’aux seuls hommes, et l’autoritarisme et l’hystérie aux femmes. Où l’on ne trouverait pas étrange que la sage femme soit un homme et le dirigeant d’une grande compagnie une femme. Où le sexe serait anecdotique.

C’est la vision proposée par l’agence CPB London dans sa dernière campagne « Imagine » déployée lors de la Journée Internationale des Droits des femmes. Une campagne soutenue par une étude nationale révélant que 39 % des enfants du primaire pensent toujours que les mamans devraient s’occuper des bébés et faire toutes les tâches ménagères tandis que les papas devraient aller travailler (outch).

La campagne d’affichage interpelle ainsi intelligemment les passants et les incite à imaginer une personne dans le rôle d’une nurse, au sein d’un conseil d’administration, comme CEO, féministe ou pleurant dans un bureau. Et interroge : C’est un homme ? C’est une femme ? Le biais induit est redoutable et le message passe de lui-même : « Now imagine a world where gender makes no differences. #BreakTheBiais » (Imaginez un monde ou le genre ne fait aucune différente. #BriseLePréjugé, en VF).

« Malgré tous les progrès réalisés, il est choquant de voir à quel point les opinions peuvent encore être profondément ancrées sur les rôles des femmes et des hommes », a déclaré Helen James, directrice générale de CPB London. « Et quand ce sont les points de vue de nos enfants — notre avenir — cela nous dit que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour créer un monde où votre sexe ne fait aucune différence par rapport à ce que vous pouvez accomplir. »

La campagne se décline d’ailleurs dans un livre de coloriage pour enfants réalisé par l’agence. Reprenant l’idée de la campagne d’affichage, ces tout petits sont invités à dessiner ce qu’ils imaginent lorsqu’ils lisent le titre afin de créer la conversation entre parents et enfants.

Les affiches et le cahier sont disponibles à l’achat sur le site de l’agence. Les sommes récoltées seront reversées à des organismes (Beyond Equality et Young Women’s Trust).