Le mardi 16 novembre, rendez-vous pour The Brand Immersion du Club des Annonceurs : RE.SHAPE

Anticiper un futur imparfait.

Le Club des Annonceurs vous propose le 16 novembre d’assister à la restitution de son étude annuelle The Brand Immersion sur le thème “RE.SHAPE the future of brands” aux Beaux-Arts de Paris.

Nous sommes dans un monde en perpétuel changement, le futur reste encore très incertain. Les marques doivent y faire face en s’adaptant aux consommateurs d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi, depuis 18 mois, les entreprises et dirigeants du Club Des Annonceurs se sont plongés dans une profonde introspection pour tenter de capter le futur et de se projeter dans un avenir toujours plus imprévisible. C’est sur le thème « RE.SHAPE the future of brands » en collaboration avec Kantar Insight et INfluencia Consulting, que l’étude questionne les projections des enjeux métiers. À partir d’une analyse de récits de plus de 30 décideurs du marketing, de la communication, de la RSE et de l’innovation, l’étude est en lien avec l’ère du temps.

RE.SHAPE the future of brands repose sur 2 dimensions principales : Les Deep thoughts, la manière dont les entreprises et les marques pensent l’avenir en profondeur depuis 18 mois. Puis, leur projection dans le processus de Régénération de leur positionnement, de leur rôle au sein de la société et celles en adéquations avec les nouvelles attentes essentielles des consommateurs. Ces deux dimensions s’axent sur la reconsidération et la pertinence du rôle des entreprises et des marques au sein de la société, leurs organisations et leurs modèles.

RE.SHAPE nous offre trois nouvelles lectures du monde.

“Un monde plus complexe” : La complexité est partout (univers médias, influenceurs, hybridité constante, comportements des consommateurs, etc.) ce qui est un paradoxe étant donné que nous n’avons jamais eu autant d’outils de simplification qu’aujourd’hui. Comment les entreprises et les marques peuvent-elles (re)devenir plus percutantes et plus proches pour répondre aux attentes de leurs publics ?

“Un monde plus limité” : Chaque année nous atteignons toujours plus rapidement le jour où l’humanité a dépensé les ressources que la Terre peut régénérer en un an. Pourtant notre économie est construite sur le mythe de la croissance infinie, de la consommation facile où l’horizon est chaque fois plus repoussé par l’envie de plus. Comment les entreprises et les marques peuvent-elles réinventer leur business et une économie durablement différente en préservant les ressources pour les générations à venir ?

“Un monde incertain” : Crise financière, économique, écologique, sanitaire, sociale : les entreprises et les consommateurs sont plongés dans un état de crise permanent. La légèreté, la spontanéité s’étiolent, au profit d’une plus grande défiance, d’actions extrêmes et d’un manque de sécurité croissant. Comment les marques peuvent-elles redonner aux consommateurs confiance et envie pour avancer avec énergie et rendre le futur plus désirable ?

Jean-François Cirelli, Président de BlackRock pour la France, Belgique et le Luxembourg, leader mondial de la gestion d’actifs, partagera sa vision en matière d’investissements responsables et du rôle clé des entreprises pour faire accélérer la transition RSE.

Parmi les marques intervenantes cette année – Adidas, Axa, Monoprix, SNCF, Europcar Mobility Group, Biocoop, Orange, SNCF, Cityscoot, ManoMano, Decathlon, Accor – ainsi que les grands acteurs de leur chaîne de valeur, partenaires associés de l’événement – M.Publicité Groupe Le monde, Critéo, Solocal, La Poste Solutions Business, YouTube, NRJ Global, TF1 PUB et Twitter.

Sup de Pub et les étudiants 2021-2022 du Master II Planning stratégique & Design Thinking, impliqués dans les travaux du Club et dans l’analyse, porteront leur vision spécifique des jeunes générations et futurs communicants sur les 3 lectures du monde.

The Brand Immersion donne rendez-vous à tous les professionnels du marketing et de la communication le 16 novembre aux Beaux-Arts de Paris, au programme :

– 14h – Accueil des invités pour une visite privée de l’exposition de Leonor Antunes à la Chapelle des petits Augustins

– 15h – Conférence, restitution d’étude.

– 17h30 – Cocktail de clôture en musique & networking.

Inscrivez-vous !