The Brand Projection 2025 : la nuit d’inspiration du Club des Annonceurs est de retour

Une nuit, 60 campagnes, 150 décideurs.

Le Club des Annonceurs donne rendez-vous aux professionnels du marketing et de la communication le 1er juillet 2025 pour la 5e édition de The Brand Projection, sa soirée la plus confidentielle… et la plus attendue. Organisé dans un cinéma privé parisien, l’événement réunira 150 dirigeant·es de marques pour une projection inédite de 60 campagnes publicitaires primées, soigneusement sélectionnées par et pour les marques.

Ce n’est pas un festival, ni une remise de prix, mais une nuit d’inspiration réservée à celles et ceux qui font vivre les marques au quotidien. Depuis mars, un comité officiel composé de 12 décideurs issus d’entreprises membres du Club des Annonceurs — Orange, Renault, Intermarché, Biogaran, Nexity et Alain Afflelou — ainsi que de ses partenaires agences et médias associés — The Good Company, NRJ Global, YouTube, 366 et La Poste Solutions Business — a travaillé en binômes pour sélectionner les campagnes les plus inspirantes du moment.

Sous la coordination de Quentin Delobelle, directeur de la communication commerciale d’Orange France, le comité a défini six angles de lecture stratégiques. Chacun donne lieu à une playlist thématique illustrant des enjeux clés de la communication de marque, de l’engagement au storytelling, en passant par l’innovation créative. Une curation enrichie par les tendances détectées par la Réclame (oui, oui, oui !) et les cas issus de la base AdForum.

Grande nouveauté 2025 : les duos du comité prendront la parole dans une série d’interviews exclusives menées par l’animateur Louis Daubé (NRJ). Ces entretiens filmés en amont dans les studios du groupe seront projetés au cours de la soirée, apportant un éclairage original sur la sélection et ses enjeux.

Un événement sur invitation uniquement, réservé aux dirigeant·es de marques adhérentes du Club. Inscriptions sur le site de The Brand Projection.