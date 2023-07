Avant de remplacer l’humain, l’IA pourrait-elle soulager les vaches de leur dur labeur ? C’est précisément l’objectif du projet innovant initié par Bel, le géant français connu pour ses marques de produits laitiers telles que Babybel, La Vache Qui Rit, Kiri, Leerdammer et Boursin, qui se lance également dans la production de fromage végétal. Le groupe Bel a récemment annoncé son investissement dans la startup américaine Climax Foods. Cette collaboration vise à développer une nouvelle génération de fromages végétaliens en utilisant l’intelligence artificielle pour créer des alternatives végétales aux produits alimentaires traditionnels. Cet investissement permettra au groupe Bel de diversifier son portefeuille de produits végétaliens afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options sans produits d’origine animale.

C’est un virage serré que s’apprête à prendre le groupe français, comparable à une botte de foin ficelée. Son objectif est d’atteindre, d’ici 2030, une offre composée à 50 % de produits à base de fruits et de plantes. Une ambition qui semble aussi corsée qu’un Roquefort de Camarès, étant donné que le fromage laitier est profondément enraciné dans la culture culinaire française et joue un rôle important dans l’alimentation du pays depuis des siècles. Son célèbre Mini Babybel, produit à Sorel-Tracy depuis 2020, a déjà le droit à sa version végétale, emballée dans un sac en papier recyclable. La cire rouge traditionnelle qui enveloppe chaque morceau a été remplacée par une teinte verte pour la formule à base de plantes. De plus, le fromage à tartiner Boursin, une autre marque phare du Groupe Bel, est désormais disponible en version « sans produit laitier ». Grâce à l’IA, l’ordinateur va identifier la combinaison optimale de graines végétales et les quantités nécessaires pour obtenir une texture et un goût qui se rapprochent au mieux de l’original.

La création de fromages végétaux conçus par ordinateur représente une avancée majeure dans le domaine de l’alimentation durable. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, il devient à présent possible de reproduire la texture, la saveur et l’aspect des fromages traditionnels sans recourir aux produits laitiers. Cette innovation offre une alternative attrayante pour les personnes suivant un régime végétalien ou souffrant d’allergies aux produits laitiers, tout en contribuant à réduire l’impact environnemental de l’industrie laitière. Dans un avenir proche, nous pourrions voir ces fromages végétaux trôner fièrement sur nos assiettes, offrant une expérience gustative satisfaisante et respectueuse de notre planète.