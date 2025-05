Les Chatons d’Or lancent officiellement leur édition 2025

La créativité sans limite.

Le festival Les Chatons d’Or revient en 2025 avec une édition ambitieuse, ouverte du 30 avril au 15 septembre, qui place la création émergente au cœur des mutations contemporaines. Plus qu’un simple concours, cette nouvelle édition entend devenir un véritable tremplin professionnel pour les jeunes talents âgés de 20 à 30 ans.

Avec pour thème « La créativité sans limite », l’édition 2025 incite les candidats à repousser les cadres traditionnels pour proposer des projets originaux, porteurs de sens, de rupture ou d’innovation. Nouveauté majeure cette année : chaque candidature repose sur trois piliers indissociables comportant un profil créatif, un portfolio/showreel, et un projet personnel ou collectif à déposer dans le cadre du concours. Le recours à l’intelligence artificielle pourra, le cas échéant, être précisé, intégrant ainsi une réflexion contemporaine sur les outils créatifs d’aujourd’hui.

Huit catégories couvrant les grands champs des industries culturelles et créatives permettront aux finalistes de défendre leur projet devant des jurys d’experts, dont les membres seront dévoilés prochainement. Point d’orgue du festival, La Nuit des Chatons d’Or offrira une scène immersive et festive aux lauréats, marquant le début concret de leur aventure professionnelle grâce au soutien de parrains et de partenaires issus du secteur.

L’édition 2025 des Chatons d’Or veut ainsi s’imposer comme un accélérateur de carrière pour les jeunes créateurs prêts à faire rayonner leur vision dans un monde en pleine transformation.

« Le projet [soumis au concours] doit être un véritable le tremplin professionnel », détaille Nicolas Cerisola, à l’origine du relancement des Chatons d’Or . « Le projet doit présenter un potentiel concret de développement, en permettant l’intervention ou le soutien d’un professionnel ou d’une entreprise issue des Industries Culturelles et Créatives, afin de franchir une étape décisive vers sa mise en production — objectif central du concours. »