Les Chatons d’Or sont de retour avec de nouvelles ambitions

La 3ᵉ vie des Chatons d'or.

Après trois ans d’absence, Les Chatons d’Or reviennent sur le devant de la scène avec une nouvelle direction et une ambition renouvelée : détecter, révéler et accompagner les talents créatifs de demain. Plus qu’un simple concours, le festival se repositionne comme un accélérateur de carrières, où mentors et coachs suivent les lauréats bien au-delà du prix.

Fondé en 2012 par Laurent Allias puis repris par Pascal Cübb quelques années plus tard, le festival a toujours eu pour mission de mettre en lumière la nouvelle économie créative. En passant le flambeau à Nicolas Cerisola, ex-directeur de Sup de Création, Les Chatons d’Or confirment leur volonté de miser sur les talents plus que sur les projets. Son objectif ? Faire du festival une plateforme incontournable pour permettre aux jeunes créatifs de moins de 30 ans d’intégrer le monde professionnel.

« Prendre la relève des Chatons d’Or est un honneur. Mon ambition est de redéfinir le festival en offrant aux jeunes créatifs et créateurs une plateforme incontournable pour exprimer leur vision et s’intégrer dans le monde professionnel de manière puissante. », affirme Nicolas Cerisola.

Le véritable atout du festival réside dans l’accompagnement post-concours : les lauréats sont suivis par des coachs et mentors, afin de maximiser leurs chances de réussir leur intégration professionnelle.

Selon nos informations, le concours se déploiera dans les prochaines semaines avant une grande « Nuit des Chatons d’Or » au second semestre 2025 dans un format inédit. Le projet s’inscrit plus globalement dans un projet de nouvel écosystème créatif porté par Nicolas Cerisola. Ce dernier nous en a exposé la vision lors d’une rencontre. Les Chatons d’Or n’étant que le premier chapitre de cette ambition, qui avouons-le sans pouvoir en dire davantage à ce stade, nous a convaincue. Il n’y a plus qu’à !

Cette renaissance s’accompagne également d’une nouvelle identité graphique, qui se déclinera notamment sous forme d’illustrations inspirées de la bande dessinée.