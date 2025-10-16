Réservé aux majeurs certifiés.

OpenAI annonce un assouplissement des restrictions de ChatGPT pour ses utilisateurs adultes. Dès décembre, le chatbot pourra échanger sur des sujets « érotiques » avec les personnes ayant vérifié leur âge, dans le cadre du principe de l’entreprise de « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes », explique Sam Altman dans un message publié sur X.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Ces nouvelles libertés suivent une période de limitation stricte, instaurée pour prévenir les risques sur la santé mentale des plus jeunes, après le suicide d’un jeune utilisateur de ChatGPT. « Vu la gravité du problème, nous voulions bien faire les choses », écrit Sam Altman. Selon lui, OpenAI a désormais les outils nécessaires pour « mitiger les problèmes sérieux de santé mentale » et peut donc détendre les restrictions dans la plupart des cas.

Dans les semaines à venir, une mise à jour permettra aux utilisateurs de personnaliser la personnalité de ChatGPT. « Si tu veux que ton ChatGPT réponde de manière très humaine, utilise plein d’émojis ou se comporte comme un ami, il devrait le faire (mais seulement si c’est ce que tu veux, pas parce qu’on cherche à gonfler au max l’utilisation) », précise Sam Altman. L’entreprise prévoit ainsi de retrouver certaines qualités appréciées des utilisateurs de GPT-4o, comme une interaction plus naturelle et plus conviviale.

Le vrai changement arrivera en décembre avec le déploiement d’un système de vérification d’âge plus complet, ouvrant la voie à « encore plus de choses, notamment les contenus érotiques pour les adultes vérifiés ». OpenAI n’a pas encore précisé comment ces contenus seront sécurisés pour éviter tout usage inapproprié, mais la démarche illustre la volonté du groupe de concilier personnalisation, sécurité et nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs adultes.