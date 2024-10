ChatGPT lance Canvas, son éditeur de code boosté par l’IA

Le futur outil préféré des développeurs en agence ?

À l’évocation de ChatGPT, on a souvent en tête sa capacité à s’exprimer sur tout et rien, avec des paragraphes au kilomètre, sans grande capacité de réflexion — même si cela est en train de changer avec le nouveau modèle o1 — ce qui limite au final son usage. Et pourtant, sous les radars du grand public, ChatGPT est utilisé à bien d’autres fins, et notamment pour générer du code, le déboguer ou l’actualiser.

À l’écoute de ses clients, OpenAI fait évoluer significativement pour la première fois l’interface de ChatGPT avec Canvas. Cette nouvelle interface offre une fenêtre de travail séparée de l’interface de chat traditionnelle, permettant de générer, modifier et affiner du texte ou du code de manière plus fluide. Les codeurs en herbe (ou pas) peuvent désormais visualiser simultanément leurs projets et y apporter des ajustements en temps réel, ce qui marque une évolution significative dans la manière d’interagir avec le leader l’IA générative text-to-text.

When writing code, canvas makes it easier to track and understand ChatGPT’s changes.



It can also review code, add logs and comments, fix bugs, and port to other coding languages like JavaScript and Python. pic.twitter.com/Fxssd5pDl0 — OpenAI (@OpenAI) October 3, 2024

« Nous savons que beaucoup de personnes utilisent ChatGPT pour écrire et coder, ce sont deux des principaux cas d’usage que nous observons. » a déclaré Daniel Levine, product manager chez OpenAI. « Mais l’interface de chat est un peu limitative, surtout pour les projets nécessitant des révisions ou des modifications. Il y a beaucoup d’allers-retours, et il est difficile de comparer les changements, c’est là que Canvas intervient. »

En plus de ses fonctionnalités dédiées à l’écriture, Canvas propose des outils adaptés au codage, notamment des suggestions de corrections, des ajouts de commentaires ou encore la possibilité de déboguer directement dans l’interface. Cela rapproche OpenAI des offres d’autres entreprises concurrentes, comme Anthropic avec « Artefacts », qui propose également des espaces de travail éditables. Ou encore du Cursor, un éditeur de code où l’IA peut être sollicitée à tout moment pour générer ou compléter du code. Ce dernier ayant connu une certaine « hype » ces dernières semaines.

À noter que Canvas permet aussi de rédiger du texte hors code, l’interface en deux parties facilitant les corrections.

Actuellement en phase bêta, Canvas est accessible aux utilisateurs de ChatGPT Plus et Teams, avec une extension prévue prochainement pour les clients Enterprise et Éducation. Une fois cette période de test terminée, OpenAI envisage de rendre cette fonctionnalité disponible à tous.

Le code généré ainsi sera-t-il de qualité ? Nous laissons les développeurs, agences et sociétés de conseil se fait un avis… que nous relayerons bientôt sur la Réclame, cela va de soi.