OpenAI lance Atlas, un navigateur qui met l’IA au centre de tout

ChatGPT partout, Google nulle part ?

OpenAI lance ChatGPT Atlas, un navigateur web intégrant directement son intelligence artificielle. Disponible dès aujourd’hui sur macOS pour les utilisateurs gratuits, Plus, Pro et Go, Atlas ne se contente plus d’afficher un chatbot dans la “sidebar” pour générer du texte : il exécute des actions, répond aux questions et accompagne l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes. Cary Hudson, Design Director chez OpenAI, le décrit comme « un espace où vous pensez, créez et travaillez avec ChatGPT à vos côtés. Vous pouvez poser des questions, obtenir de l’aide ou agir directement, sans interrompre votre flux. »

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large : OpenAI ne veut plus se contenter d’être un simple outil. Selon Jean-François Deldon, CEO de Yakadata, expert en transformation numérique, la stratégie d’OpenAI est limpide : « Avec ChatGPT Atlas, OpenAI tente de s’imposer dans le monde des navigateurs. Le pari est clair et se présentait déjà lors de la volonté par Perplexity et OpenAI d’acheter Chrome. En s’attaquant au monde des navigateurs, les géants de l’IA ne veulent plus seulement être une URL qui affiche un chatbot mais la porte d’entrée des utilisateurs sur le web. L’intérêt est clair, maîtriser le trafic de bout en bout, s’intégrer progressivement dans la vie de tous les utilisateurs et capter une partie du trafic Google et d’éventuels revenus publicitaires associés. »

Atlas introduit des fonctionnalités inédites qui vont bien au-delà de la navigation classique comme la mémoire contextuelle, qui permet à ChatGPT de se souvenir des pages visitées et de proposer des réponses personnalisées, et l’« agent mode », capable d’interagir directement avec les sites web pour exécuter des tâches : comparatif produits et mise en panier sur un e-commerce, réservation d’un logement sur Airbnb, correction d’un texte dans Google Doc directement… la diversité des usages est potentiellement vertigineuse.

Du côté marketing et technique, l’arrivée d’Atlas change la donne. Josh Blyskal, expert en SEO et GEO chez Profound, souligne que le navigateur ne se limite pas à un simple résumé de pages indexées : « Contrairement au ChatGPT classique, qui se contente de résumer des pages indexées, Atlas agit comme un agent capable d’interagir avec tout le contenu d’un site, même dynamique. Cela montre l’avenir de la navigation “chat-first” : le web devient orienté action plutôt que simple découverte. » Cette transformation oblige les marques à repenser leurs sites pour les rendre non seulement attractifs pour les humains, mais aussi accessibles et utilisables par ces agents intelligents.

Les premiers retours des professionnels confirment l’aspect pratique et productif d’Atlas. Leonard Rodman, consultant IA, résume : « C’est le premier navigateur qui donne vraiment l’impression d’avoir un copilote IA. Ce n’est pas un plugin. Ce n’est pas un outil secondaire. Toute l’expérience est construite autour de l’assistance. »

Cette évolution soulève également des questions sur la sécurité et la vie privée. Jean-François Deldon met en garde : « Les outils, c’est bien. Mais ce qui compte, c’est l’usage et la problématique auxquels ils répondent. Les Copilot ou Gemini de Microsoft et Google ont fait beaucoup de bruit… pour finalement être très peu adoptés. Par ailleurs, si les concepteurs de modèles d’IA cherchent à se rendre « indispensables » en modifiant les habitudes de navigation, n’est-ce pas pour préparer une augmentation de tarif futur qui serait alors adopté par des utilisateurs dopés à l’IA ? Rappelons qu’OpenAI perd plusieurs milliards de dollars chaque année et investit massivement à l’heure actuelle. »

Enfin, Atlas ouvre des perspectives pédagogiques inédites. Leah Belsky, VP Education chez OpenAI, explique : « Avec Atlas, ChatGPT peut travailler à vos côtés pendant que vous naviguez sur le web — répondre aux questions, proposer des suggestions et aider à apprendre dans le contexte. Les étudiants peuvent résumer des articles de recherche, poser des questions en temps réel et gérer leurs tâches directement depuis le navigateur. »

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI transforme donc le navigateur en un véritable assistant personnel, capable de guider l’utilisateur, d’automatiser des tâches et de repenser l’expérience web, tant pour les professionnels que pour les étudiants. L’histoire nous dira si cette nouveauté aura plus de succès que Comet de Perplexity ou Dia de The Browser Company, dont l’usage est resté pour le moment confidentiel.