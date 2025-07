Celio monte sur le ring avec Mike Tyson

Une collab qui frappe fort.

Depuis le 10 juillet 2025, Celio déploie une campagne autour de sa nouvelle collection capsule, en collaboration avec Mike Tyson. Cette collection s’inscrit dans la stratégie de la marque française qui cherche à moderniser son image et à renouveler son discours sur le prêt-à-porter masculin.

Après Jean-Claude Van Damme, Celio fait appel à une autre icône des années 1990, symbole de puissance et de résilience. En associant son nom à celui de Mike Tyson, la marque joue sur la notoriété d’une figure populaire, capable de toucher un large public et de traverser les générations.

La collection associée à cette campagne se compose de pièces techniques et confortables et vise à proposer un vestiaire à la fois fonctionnel et décontracté, pensé pour accompagner les hommes dans leur quotidien, entre moments actifs et phases de détente.

En s’appuyant sur une personnalité forte et authentique comme Mike Tyson, la marque affirme sa volonté de casser les codes traditionnels du prêt-à-porter masculin. Une communication qui mise sur la simplicité et l’efficacité, tout en s’appuyant sur une collection cohérente avec ce positionnement.

Cette nouvelle collaboration illustre la volonté de Celio de rester visible et pertinente dans un marché très concurrentiel, en s’appuyant sur des figures populaires pour renouveler son image. Une prise de parole qui mêle modernité et valeurs fortes, à l’image de la capsule qu’elle soutient.