Cdiscount change d’identité avec Carré Noir

Un air de fraîcheur.

Il est temps pour Cdiscount, le roi du discount français, de se refaire une beauté. Pour ce ravalement de façade, le commerce en ligne a choisi l’agence Carré Noir. Une mission : redéfinir l’identité de la marque pour revoir son positionnement.

Pour ce rebranding, Cdiscount troque son logo marine et orangé pour des couleurs peps et une typographie plus joviale. Accompagnée d’un porte-voix, cette nouvelle identité se veut plus détendue et suppose une marque plus proche de ses clients.

Avec comme raison d’être : “Défendre le pouvoir d’avoir le choix”, CDiscount se démarque comme étant une marque engagée pour le pouvoir d’achat de sa clientèle. En témoigne l’icône de porte-voix, symbole de la protestation.

Le dynamisme est, lui aussi, de mise avec des tracés francs et indisciplinés, visant à accentuer les couleurs pop de cette identité graphique, qui serviront à mettre en avant les informations importantes comme les prix, les produits ou encore les accroches.

Ce rebranding a bien évidemment une notion stratégique, souhaitée par la marque qui cherche à se moderniser.

Pour compléter le tout, Carré Noir a également prévu une identité sonore et un premier temps fort lors des soldes qui arrivent à grands pas.