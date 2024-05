Caudalie et Lena Situations vous facilitent la tache

Pistache.

Alors que vous portiez votre plus belle robe de soirée, un serveur vient malencontreusement renverser une sangria sur vous. Pas de panique, vous êtes toujours parfaite grâce à votre peau étincelante, embellie par le sérum Vinoperfect de Caudalie !

Dans une collaboration avec l’influenceuse Lena Situations, on retrouve l’esprit de la solution miracle des publicités de lessive des années 90. La marque prend, cependant, le parti de présenter son tout nouveau produit sur le ton de l’authenticité et de l’acceptation de soi.

En effet, Lena Situations est connue pour sa transparence et sa façon de se montrer telle qu’elle est vraiment, avec ses qualités et ses défauts. Les petits bas de la vie ne sont que des moments à passer quand on pense “positif”, tel est le message auquel Caudalie s’associe avec l’influenceuse, probablement pour mieux rajeunir sa cible.