ChatGPT fera bientôt les courses à votre place avec Carrefour

Hopla, dans le panier.

En collaboration avec Bain & Company, Carrefour a développé sa propre version de ChatGPT (avec l’API de GPT-4 ?) répondant aux besoins des consommateurs, afin de rénover l’expérience des courses de chacun. Depuis le 8 juin, vous pouvez donc discuter avec Hopla sur le site e-commerce de Carrefour. En panne d’inspiration au moment de cuisiner pour vos amis végans ? Hopla aura l’idée qui fera plaisir à tout le monde, et il se chargera également de faire la liste des ingrédients / de courses qu’il vous faut. Plus qu’à ajouter à votre panier, et hop là, le tour est joué.

Comme le site le précise bien, le jeune robot est en cours d’apprentissage et on ne peut donc guère lui demander la perfection. Néanmoins, il n’en a pas besoin pour répondre à la plupart de vos besoins. Si toutefois vous le trouveriez insatisfaisant, vous avez la possibilité de le signaler sur un formulaire disponible sur le site.

L’IA n’est plus l’avenir, mais bel et bien le présent. De nombreuses entreprises commencent à plus librement employer Cha GPT pour améliorer ou simplifier leurs services, leurs processus et leurs parcours client, à l’image de Carrefour, et nous pouvons nous attendre à ce que cette pratique devienne courante dans les années à venir.

Voici une présentation de cette innovation, par Elodie Perthuisot, executive director e-commerce, data and digital transformation de Carrefour :

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, se montre enthousiaste : « C’est indiscutablement le début d’une révolution et d’une transformation de nos métiers, de nos organisations, de la façon dont on parle à nos clients. »